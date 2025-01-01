AIのシンプルさでメールカレンダービデオを作成
メールマーケティングカレンダーのための魅力的なビデオコンテンツを簡単に生成。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して時間を節約。
コンテンツクリエイターやマーケティングチームを対象に、"コンテンツカレンダー"を使用して"ビデオコンテンツ"を効果的に計画するプロセスを案内する60秒の指導ビデオを開発してください。美的感覚はクリーンで指導的であり、明確な画面上のテキストオーバーレイとアニメーション化されたワークフローダイアグラムを特徴とし、簡潔で情報豊富な声で説明します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能による迅速なコンテンツ生成と、アクセシビリティのための自動字幕/キャプションの利点を示してください。
デジタルマーケターやエージェンシーを対象に、さまざまな"ビデオキャンペーン"のための影響力のある"マーケティングビデオ"を迅速に作成する30秒のエネルギッシュなスポットを制作してください。効率性を伝えるために、現代的なトランジションとエネルギッシュなバックグラウンドトラックを使用したテンポの速いダイナミックなビジュアルスタイルを採用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンがどのようにビデオ制作を加速させるか、またメディアライブラリ/ストックサポートが多様なビジュアルアセットを提供するかを強調してください。
マーケティングコーディネーターやソーシャルメディアマネージャー向けに、"デジタルマーケティング"の枠組み内で"ビデオをスケジュール"するためのベストプラクティスを詳述する40秒のスリークな説明ビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルはミニマリストでスリークであり、クリーングラフィックスと落ち着いた安心感のある声を使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートがマルチプラットフォーム配信にどのように柔軟性を提供するか、AIアバターによるパーソナライゼーションを示してください。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティングキャンペーンのための魅力的なメールカレンダービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、魅力的なメールカレンダービデオを効率的に作成する力を提供します。高度なAIアバターとテキスト-ビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、メールマーケティングの取り組みやビデオキャンペーンを強化します。
HeyGenはコンテンツカレンダーのためのビデオ作成プロセスを簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenはビデオ作成のワークフローを簡素化するように設計されており、コンテンツカレンダーを簡単に埋めることができます。カスタマイズ可能なテンプレートと強力なテキスト-ビデオ機能を使用して、迅速にビデオを制作し、スケジュールすることができます。
HeyGenはデジタルマーケティングビデオのためにどのようなブランディングオプションを提供しますか？
HeyGenは、マーケティングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをビデオコンテンツに簡単に組み込むことで、デジタルマーケティングの存在感を強化します。
HeyGenを使えば、事前の経験がなくても高品質なビデオコンテンツを制作するのは簡単ですか？
はい、HeyGenは経験レベルに関係なく、高品質なビデオコンテンツを非常に簡単に制作できるようにします。直感的なプラットフォームを使用して、テキストからビデオを作成し、ボイスオーバーを生成し、字幕を簡単に追加することができ、ビデオ制作プロセス全体を簡素化します。