AIでエレベーター安全ビデオを簡単に作成

チームの安全トレーニングの学習と記憶を向上させましょう。AIアバターを使用してリアルなシナリオと説明を生成します。

サンプルプロンプト1
建物のメンテナンススタッフにとって重要な1.5分のシナリオベースのビデオを想像してください。これは、緊急時のエレベーター抽出手順を現実的に描写します。ビジュアルスタイルは非常に指導的で、スクリプト生成からの強力なテキストからビデオへの変換によって明確なステップバイステップのビジュアルを提供します。落ち着いた安心感のある声がこれらの重要なステップを視聴者に案内し、詳細な技術トレーニングのためのAI駆動のビデオ作成ツールの力を強調します。
サンプルプロンプト2
施設管理者向けに設計された2分間のビデオは、既存のエレベーター安全ビデオからビデオコンテンツをカスタマイズして、さまざまな建物の特性に合わせる方法を紹介する必要があります。この制作は、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、モジュール性とカスタマイズオプションを示し、プロフェッショナルなナレーションがプロセスを明確に説明し、多様なプロパティ要件に適応できるようにします。
サンプルプロンプト3
多様な労働力のために、「エレベーターの故障時に何をすべきか」という45秒のダイナミックなクイックリフレッシャービデオを開発してください。ビジュアルスタイルは簡潔で非常にインパクトがあり、即時理解のために字幕/キャプションを使用し、現代的でアップビートな音楽トラックを採用します。この重要な職場安全トレーニングツールは、HeyGenの高度な翻訳機能を利用して、統合された多言語音声オプションを通じてより広い視聴者にリーチできます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

エレベーター安全ビデオの作成方法

安全トレーニングを変革し、組織全体で学習と記憶を向上させるために、インパクトのあるAI駆動のエレベーター安全ビデオを迅速かつ効率的に作成します。

1
Step 1
シナリオを作成
基本的なエレベーター安全トレーニングのスクリプトを作成することから始めます。直感的なプラットフォームがスクリプトからのテキストからビデオへの変換をサポートし、魅力的なシナリオベースのビデオを簡単に構築できます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択して安全情報を提示し、エンゲージメントを高めます。これらのデジタルプレゼンターは、一貫性のあるプロフェッショナルな配信を保証します。
3
Step 3
ビデオコンテンツをカスタマイズ
包括的なブランディングコントロールを使用してエレベーター安全ビデオをカスタマイズし、会社のロゴや色をシームレスに統合して一貫した外観と感触を実現します。
4
Step 4
トレーニング用にエクスポート
プロフェッショナルなエレベーター安全トレーニングビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームに対応するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、チームに最大のリーチとインパクトを与えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全トピックを簡素化

複雑なエレベーター安全規則や手順を、効果的な学習のために簡単に理解できる視覚的に魅力的なビデオコンテンツに変換します。

よくある質問

HeyGenはAI駆動のエレベーター安全ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI駆動のビデオ作成ツールを活用してプロセスを簡素化します。多様なAIアバターから選択し、テキストスクリプトを高品質なビデオコンテンツに変換することで、エレベーター安全ビデオの制作時間を大幅に短縮できます。

特定のエレベーター安全トレーニングシナリオに合わせてビデオコンテンツをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはビデオコンテンツをカスタマイズするための強力なツールを提供し、ユニークな職場安全トレーニングのニーズに合わせた魅力的なシナリオベースのビデオを作成できます。この柔軟性により、エンゲージメントが向上し、安全メッセージが非常に関連性の高いものになります。

HeyGenが提供するエレベーター安全トレーニングビデオのための高度なAI機能は何ですか？

HeyGenは洗練されたAI音声ナレーションと重要な翻訳機能を提供し、エレベーター安全トレーニングビデオをより広い視聴者にアクセス可能にします。これらのAI駆動のビデオ作成ツールは、明確でローカライズされたメッセージを届けることで学習と記憶を向上させます。

HeyGenを使用してどのくらい早くプロフェッショナルなエレベーター安全トレーニングビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、スクリプトを入力するだけでテキストからビデオコンテンツを生成し、プロフェッショナルなエレベーター安全トレーニングビデオを迅速に制作できます。事前に構築されたテンプレートとシーンを利用することで、ワークフローが最適化され、品質を損なうことなく時間を節約できます。