AIで効率的なトレーニングビデオを作成
AIアバターを使用して、従業員のトレーニングと新入社員のオンボーディングを効果的に効率化する魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のチームメンバーに新しいソフトウェアのワークフローを示す60秒の簡潔なハウツービデオを開発してください。効率的なトレーニングビデオを作成するために設計されています。視覚スタイルは明確でステップバイステップであり、スクリーンキャストをシミュレートすることもできます。落ち着いた指導的な声のナレーションと、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、アクセシビリティと学習の強化を図ります。
企業トレーナーを対象にした30秒のダイナミックなプロモーションビデオをデザインし、さまざまな内部プログラムのトレーニングビデオを簡単に作成できる方法を示します。モダンなビジュアルスタイルを採用し、魅力的なモーショングラフィックスと自信に満ちた専門的な声を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、最小限の労力で魅力的なeラーニングビデオ制作を開始します。
学習と開発の専門家向けに、既存のスクリプトを効果的なトレーニングビデオに迅速に変換する方法を説明する50秒のインパクトのあるビデオを制作します。視覚的なプレゼンテーションは洗練されて直接的であり、テキストからビデオへの変換に焦点を当て、中立的でプロフェッショナルな音声トーンを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を強調して、コンテンツ作成を効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを効果的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターを使用してスクリプトをダイナミックなコンテンツに変換することで、真に魅力的なトレーニングビデオを制作する力を提供します。この機能により、従業員のトレーニングが効果的であるだけでなく、魅力的なものになります。
HeyGenがトレーニングコンテンツのビデオ制作において効率的な選択肢である理由は何ですか？
HeyGenは、テキストから直接プロフェッショナルなトレーニングビデオを生成し、ナレーション生成とカスタマイズ可能なビデオテンプレートを備えているため、ビデオ制作を大幅に効率化します。このアプローチにより、複雑な従来のセットアップなしで、ハウツービデオやeラーニングコンテンツを迅速に作成できます。
HeyGenを使用して企業トレーニングビデオのビジュアルブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのトレーニングビデオに会社のロゴやブランドカラーをシームレスに統合できます。これにより、新入社員のオンボーディングや一般的なスタッフトレーニングにおいて、一貫性のあるプロフェッショナルな外観が確保されます。
HeyGenはどのようにしてAIアバターを活用してトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは最先端のAIアバターを活用して、書かれたスクリプトをリアルなビデオプレゼンテーションに変換し、俳優や複雑な撮影の必要性を排除します。この革新的なAIビデオ生成により、効率的なトレーニングビデオやその他の指導コンテンツの作成が簡単でアクセスしやすくなります。