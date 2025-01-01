学習をインスパイアする教育ビデオを作成
直感的なテンプレートとシーンを使用して、学習目標を簡単に達成し、学生を引き込むカスタム教育ビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
学校は、45秒のダイナミックな学校マーケティングビデオで、将来の生徒や保護者を魅了することができます。キャンパスライフのプロフェッショナルで魅力的な映像を、アップビートな音楽に乗せて想像し、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、ナレーション生成を活用して、学校のユニークな利点を明確に伝え、強いコミュニティを築きましょう。
企業がスタッフを効率的にトレーニングしたり、新製品を説明したりするために、HeyGenの教育ビデオテンプレートを使用して60秒の指導ビデオを開発します。このビデオは、ステップバイステップのガイダンスを伴うクリーンで情報豊かなビジュアルを特徴とし、明確なナレーションとHeyGenの自動字幕/キャプション、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、すべての学習目標を達成します。
学生や教師が知識を創造的に共有できるように、活気ある30秒の教育ビデオを作成します。この現代的でダイナミックなプレゼンテーションは、カスタムアニメーションと親しみやすい会話調のトーンを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して簡単にリサイズでき、さまざまなプラットフォームに最適で、AIアバターの力を活用した魅力的な説明を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして教育ビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、AIアバター、テキスト-to-ビデオ機能、使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースを使用して、教育ビデオを効率的に作成する力を与えます。多様なビデオテンプレートを活用してプロジェクトを迅速に開始し、魅力的な学習コンテンツを提供することができ、HeyGenは効果的な教育ビデオメーカーです。
HeyGenは学校マーケティングビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、学校マーケティングビデオに広範なカスタマイズを提供し、ブランドのロゴや色をブランディングコントロールを使用して統合することができます。さまざまなシーンオプションを使用して魅力的なビジュアルを作成し、アニメーションを組み込んで生徒や教師を魅了し、学校のメッセージを際立たせることができます。
多様な学習目標に対応する高品質の教育ビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは、さまざまな学習目標やオーディエンスに適した高品質の教育ビデオを制作することを可能にします。ナレーション生成、自動字幕、アスペクト比のリサイズなどの機能を使用して、YouTubeなどのプラットフォーム向けに簡単にビデオコンテンツを作成し、共有できます。
HeyGenはコンテンツ作成を効率化するための教育ビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはコンテンツ作成プロセスを効率化するための多様な教育ビデオテンプレートを提供しています。これらのプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートは優れた出発点となり、シーンを迅速にカスタマイズし、メディアを追加し、アニメーションを組み込むことができ、高度なビデオ編集スキルを必要としません。