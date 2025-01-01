AIで地震安全ビデオを作成

リアルなAIアバターを使用して、従業員や一般市民に地震安全ビデオで教育します。

116/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小学生と教師向けにデザインされた60秒間のアニメーション地震安全ビデオは、家族の緊急計画を作成することを強調します。視覚スタイルは親しみやすくカラフルで、シンプルなグラフィックと落ち着いた励ましのトーンを使用し、学校プログラムに重要な情報を提供するためにテキストからビデオへのスクリプトを生成します。
サンプルプロンプト2
企業環境の従業員向けに、避難経路と集合場所に焦点を当てた30秒間の緊急地震安全ビデオを制作します。ビデオはプロフェッショナルで簡潔な視覚スタイルを採用し、事前に作成されたテンプレートとシーンを利用して、従業員が訓練中に関心を持つ地震安全ビデオを迅速に作成します。
サンプルプロンプト3
家族や住宅所有者向けに、緊急キットの組み立てと重い家具の固定に関する90秒間の指導ビデオを開発することが重要です。この実用的なガイドは、暖かく安心感のある視覚スタイルを特徴とし、高品質のナレーション生成によって強化されたステップバイステップのアプローチで、簡単に従える魅力的な地震安全ビデオを作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

地震安全ビデオの作成方法

AI駆動のツールを使用して、魅力的で情報豊かな地震安全ビデオを迅速かつ簡単に作成し、視聴者を効果的に教育し準備させます。

1
Step 1
テンプレートまたはスクリプトを選択
AI駆動のビデオテンプレートから選択するか、スクリプトを貼り付けて、地震安全メッセージを迅速にアウトライン化します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを追加
多様なライブラリからAIスポークスパーソンを追加して、ビデオをパーソナライズし、安全指示を生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルと字幕を含める
関連するストックメディアで明確さを高め、自動的に字幕を追加して、地震安全ビデオがすべての人にアクセス可能であることを確認します。
4
Step 4
エクスポートと配信
魅力的な地震安全ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、ターゲットオーディエンスに配信する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のある社会安全クリップを制作

.

魅力的な地震安全ビデオを迅速に作成し、ソーシャルメディアで共有して、一般市民を効果的に教育し情報を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして迅速に魅力的な地震安全ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAI駆動のビデオテンプレートと無料のテキストからビデオへのジェネレーターを使用すると、魅力的な地震安全ビデオを迅速に作成できます。AI駆動のツールを使用してスクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、メッセージを明確かつ魅力的に伝えることができます。

効果的な地震安全トレーニングを開発するためにHeyGenはどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、リアルなAIスポークスパーソンやAIアバターを含む効果的なAIトレーニングビデオのための強力な機能を提供します。プロフェッショナルなナレーションを組み込み、字幕を追加して、地震安全トレーニングコンテンツが従業員、一般市民、または初動対応者にとってアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

HeyGenは多言語の地震安全コミュニケーションをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは地震安全ビデオのコンテンツを翻訳し、グローバルな視聴者にアクセス可能にします。複数の言語で字幕を追加し、ナレーションを生成する機能を備えており、母国語に関係なく一般市民を効果的に教育できます。

HeyGenのどのツールがプロフェッショナルな地震安全コンテンツの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI駆動のツールを通じてプロフェッショナルな地震安全ビデオの制作を簡素化します。AIアバターと多様なAIボイスアクターオプションを活用して、高品質で影響力のあるコンテンツを、広範なビデオ制作経験を必要とせずに作成できます。