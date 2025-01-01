AIで瞬時に決算説明会要約ビデオを作成
複雑な決算説明会のトランスクリプトをAIによる音声生成で魅力的な要約ビデオに素早く変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングおよびコミュニケーションチームは、60秒の魅力的なビデオを作成することで、決算後の要約をソーシャルメディアプラットフォームで効果的に共有できます。アニメーションチャートや画面上のテキストを含む動的なビジュアルを使用し、明るい背景音楽とプロフェッショナルでありながら親しみやすいAIアバターを用いて重要なメッセージを伝えます。HeyGenの字幕/キャプションとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して、これらの重要なソーシャルメディアコミュニケーションのリーチとアクセシビリティを最大化します。
金融アナリストやリサーチ部門に詳細なインサイトを提供するために、90秒の詳細なビデオを開発し、決算説明会の要約ビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで分析的であり、正確なテキストオーバーレイと中立的で情報豊かなナレーションを通じて複雑な財務指標とトレンドを提示することに焦点を当てます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトから直接生成されたナレーションを使用します。重要なデータポイントを強調することで、正確な企業分析を確保します。
ブランドの一貫性を目指す企業コミュニケーションマネージャーは、カスタマイズとプロフェッショナルなプレゼンテーションを強調する30秒の要約ビデオを設計するべきです。このビデオは、会社のブランディング、ロゴ、一貫したビジュアルテーマを統合し、洗練されたAIアバターによって提供されます。HeyGenのテンプレート＆シーンとメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、ブランドの整合性を維持し、これらのカスタマイズ可能なビデオのコンテンツ作成プロセスを効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして決算説明会要約ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIツールを活用して、魅力的な決算説明会要約ビデオを瞬時に生成します。トランスクリプトや要約を入力し、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、プロフェッショナルな決算後の要約を簡単に作成できます。
HeyGenの要約ビデオはブランディングやスタイルに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはさまざまなカスタマイズ可能なビデオテンプレートとブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴやカラーを組み込むことができます。AIアバターや豊富なメディアライブラリを活用して、視覚的に魅力的な決算説明会の要約をソーシャルメディアや社内で使用するために作成できます。
HeyGenは決算説明会の要約にどのような主要機能を提供しますか？
HeyGenは自動字幕や自然な音声生成などの強力な機能を提供し、複雑なトランスクリプトを明確な要約ビデオに変換します。これにより、決算説明会の要約がアクセスしやすく、プロフェッショナルに提示されます。
HeyGenの決算要約ビデオにはどのような出力オプションがありますか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で決算説明会の要約ビデオを簡単にエクスポートできるようにします。生成されたビデオは、ソーシャルメディアで簡単に共有したり、企業コミュニケーションに統合したりできます。