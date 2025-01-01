シームレスな運営のためのeコマースフルフィルメントビデオを作成
AIアバターを活用して、eコマーストレーニングビデオの魅力的なストーリーテリングを作成し、コンバージョンを促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマース事業者が運営を最適化するための90秒のプロモーションビデオを開発してください。このビデオは、マルチチャネルフルフィルメントのシームレスな実行を紹介し、洗練されたモダンなビジュアル美学と自信に満ちたナレーションを備えています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、効率向上とビデオ制作の改善を強調するコンテンツを迅速に生成します。
小規模eコマースビジネスやドロップシッパー向けに、効果的な梱包と準備の戦略を詳述した2分間の指導ビデオを制作してください。ビデオは招待的で視覚的に魅力的なスタイルを持ち、ステップバイステップのデモンストレーションがあり、明確なAIボイスオーバーで強化されています。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、視覚的なプレゼンテーションをカスタマイズし、複雑なステップを簡単にフォローし適用できるようにします。
eコマース物流マネージャーや国際的な販売者向けに、グローバル在庫の高度なルーティング戦略を説明する45秒の簡潔な情報ビデオを設計してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くデータ駆動型で、アニメーションマップとチャートを組み込み、権威ある声で補完します。HeyGenの字幕/キャプションを実装して、異なる地域での正確な理解を確保し、グローバルな視聴者に明確さを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してeコマースフルフィルメントビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとAIボイスアクターを活用して、魅力的なeコマースフルフィルメントビデオの作成を簡素化します。無料のテキストからビデオへのジェネレーターがスクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。
特定のeコマースフルフィルメントトレーニングビデオのためにAI生成コンテンツをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAI生成コンテンツの広範なカスタマイズオプションを提供します。テンプレートを個別化し、ロゴやウォーターマークでブランドを組み込み、在庫管理や梱包と準備などのトピックに特化したトレーニングビデオに合わせてビデオを調整できます。
HeyGenは異なるプラットフォーム向けにフルフィルメントビデオを最適化するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにフルフィルメントビデオを最適化するために、調整可能なアスペクト比設定やMP4ファイル形式のエクスポートなどの技術的機能を提供します。また、AIキャプションを自動生成して、グローバルな視聴者へのアクセス性とリーチを向上させることができます。
HeyGenはマルチチャネルフルフィルメントや在庫管理のような複雑なeコマースプロセスのビデオコンテンツ作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、マルチチャネルフルフィルメント、在庫管理、ピッキングプロセスの最適化などの複雑なプロセスのための詳細なトレーニングビデオや視覚的補助を作成することを可能にします。AIボイスオーバーと動的なシーンを利用して、複雑なルーティング戦略や運営ガイドラインを明確に説明します。