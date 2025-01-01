フリート安全性向上のためのドライバー行動ビデオを作成

AIアバターを活用して、ドライバーの行動を改善し、フリートの安全性を高めるパーソナライズされた魅力的なコーチングビデオを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
AIを活用したコーチングビデオを通じて、ドライバーやフリート安全担当者向けに設計された90秒のパーソナライズされたコーチングセッションを想像してください。AIアバターを特徴とする魅力的でサポート的なトーンで、ベストプラクティスと改善点を明確に示します。
サンプルプロンプト2
運用マネージャー向けの2分間の技術概要に入り込み、先進的なビデオ分析から生成されるリアルタイムアラートの力を強調します。この情報豊富なビデオは、HeyGenのナレーション生成を利用して複雑なシステムを明確に説明できます。
サンプルプロンプト3
人事および安全部門向けに、注意散漫運転と戦う上でのドライバーモニタリングシステムの重要な役割を示す45秒の説得力のあるビデオを作成できます。この簡潔で影響力のあるプレゼンテーションは、HeyGenの統合字幕/キャプションを使用して、重要なメッセージを効果的に伝えることができます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ドライバー行動ビデオの作成方法

テレマティクスデータを効果的なAI駆動のコーチングビデオに簡単に変換し、ドライバーの安全性を向上させ、ポジティブなフリートプラクティスを促進します。

1
Step 1
テンプレートを選択
HeyGenのドライバー行動コーチング用に特化した「テンプレートとシーン」から選択して始めます。これにより、AI駆動のコーチングビデオの強固な基盤が提供されます。
2
Step 2
イベント映像をアップロード
特定の「ダッシュカムビデオ」やイベントクリップを選択したテンプレートに統合します。メディアライブラリ機能を利用して、ターゲットコーチングのための視覚的証拠をシームレスに追加します。
3
Step 3
AIアバターでカスタマイズ
コーチングスクリプトを伝えるために「AIアバター」を選択してメッセージを強化します。テキスト-to-ビデオ機能とナレーション生成を使用して、明確で簡潔なフィードバックを提供することで、ビデオをさらにパーソナライズします。
4
Step 4
エクスポートと配布
「魅力的なコーチングビデオ」を完成させ、エクスポート機能を使用して最終出力を生成します。これらの洞察をドライバーと共有し、行動の改善と全体的なフリート安全性を促進します。

使用例

強力な安全文化を育成

強力な安全文化を育成

インスピレーションを与え、励ますAI生成ビデオで、ポジティブな安全文化を育み、ドライバーがベストプラクティスを採用するよう動機付けます。

よくある質問

HeyGenはAI駆動のドライバー行動ビデオの作成にどのように役立ちますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的なAI駆動のドライバー行動ビデオを効率的に作成します。これにより、フリートマネージャーはスクリプトから魅力的なコーチングビデオを生成し、ドライバーの安全イニシアチブを大幅に強化できます。

HeyGenはパーソナライズされたドライバーコーチングのためにどのような技術的能力を提供しますか？

HeyGenのプラットフォームは、AIアバター、ナレーション生成、字幕作成などの強力な技術的能力を提供し、パーソナライズされたコーチングビデオの制作を可能にします。これらの機能は、生のイベントビデオを個々の安全運転プラクティスを改善するためのターゲットフィードバックに変換します。

HeyGenは既存のドライバーモニタリングシステムやダッシュカムビデオ分析と統合できますか？

HeyGenは、既存のドライバーモニタリングシステムや生のダッシュカムビデオからのデータを構造化されたAI駆動のコーチングビデオに変換することで、シームレスに機能するように設計されています。これにより、包括的なフリート管理とリスク評価のための実用的なビデオ分析の生成プロセスが簡素化されます。

HeyGenは大規模なフリート全体でドライバー安全プログラムを効率的に拡大するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを使用して、広範なドライバー安全プログラムコンテンツの作成を簡素化します。これにより、魅力的なコーチングビデオの一貫した配信が保証され、フリート全体でより強力な安全文化が育まれ、ドライバーの定着率が向上します。