AIで簡単にドライバー行動コーチングビデオを作成

リアルなAIアバターを使用したパーソナライズされたAI駆動のコーチングビデオで、ドライバー安全プログラムを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
個々のドライバーを対象に、特定の運転習慣の改善に焦点を当てた30秒のパーソナライズされたコーチングビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションはモダンでクリーンにし、音声は直接的でサポート的なトーンにします。このビデオは、HeyGenのAIアバターを効果的に活用して、個別のフィードバックとガイダンスを提供します。
サンプルプロンプト2
フリート管理担当者向けに、リアルタイムフィードバックシステムがフリート運用とドライバーのパフォーマンスを最適化する方法を説明する60秒の情報ビデオを作成します。ビジュアルスタイルはデータ駆動型で、画面上のテキストと視覚化を明確にし、権威ある音声で補完します。HeyGen内で直接ボイスオーバーを生成し、一貫したメッセージングを確保します。
サンプルプロンプト3
すべてのドライバーを対象に、注意散漫運転の危険性についての30秒の影響力のある公共サービスアナウンスをデザインし、フリート内でより強い安全文化を育むことを目指します。ビジュアルと音声スタイルは緊急性と教育的であり、劇的なビジュアルと簡潔で強力なメッセージを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプト全体を即座にビデオに変換します。
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ドライバー行動コーチングビデオの作成方法

AI駆動のコーチングビデオとテンプレートを活用して、効果的なドライバー安全プログラムを構築し、フリート管理内で強力な安全文化を育成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成
HeyGenの豊富なライブラリから事前にデザインされたドライバー行動コーチングビデオテンプレートを選択するか、フリートの特定のニーズに合わせたパーソナライズされたコーチングプログラムをゼロから作成します。これはHeyGenのテンプレートとシーン機能を活用します。
2
Step 2
コーチングスクリプトを追加しAIアバターを選択
コーチングスクリプトを入力し、リアルなAIアバターの多様な選択肢から画面上のプレゼンターを選びます。HeyGenのAIアバターはメッセージを生き生きとさせ、複雑なフィードバックを魅力的で理解しやすくし、AI駆動のコーチングビデオをサポートします。
3
Step 3
ドライバーデータとビジュアルで強化
実際のビデオテレマティクスデータやダッシュカム映像を直接コーチングビデオに統合します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、補助的なビジュアルを追加し、注意散漫運転などの特定の行動に対する明確で実用的な洞察をドライバーに提供します。
4
Step 4
コーチングビデオを生成し共有
ビデオが完成したら、さまざまなフォーマットで生成し、希望の配信チャネルに適した形式でエクスポートします。パーソナライズされたコーチングプログラムを提供し、ドライバーの定着率を向上させ、フリート管理業務内で強固な安全文化に貢献します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強力な安全文化を構築

AIを活用したモチベーションビデオを開発し、ポジティブな運転行動を強化し、フリート運用内で積極的な安全文化を育成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてドライバー行動コーチングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストをリアルなAIアバターを使用した魅力的なコンテンツに変換することで、影響力のあるAI駆動のコーチングビデオを作成する力を提供します。これにより、ドライバー向けのパーソナライズされたコーチングプログラムの制作が効率化されます。

HeyGenはドライバー安全プログラム用のテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはドライバー安全プログラムとフリート管理の取り組みをサポートするために特別に設計された既製のテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、ブランドの一貫性を確保するために簡単にカスタマイズできます。

AIビデオはドライバーの定着率と安全文化の向上にどのように役立ちますか？

HeyGenのAI駆動のコーチングビデオは、ドライバーの定着率を大幅に向上させ、安全文化を強化することができます。このアプローチにより、すべてのドライバーが効果的に個別のフィードバックとトレーニングを受けることが保証されます。

フリートマネージャーはHeyGenを使用してパーソナライズされたトレーニングビデオを簡単に制作できますか？

もちろんです。フリートマネージャーは、HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、パーソナライズされたトレーニングビデオを簡単に制作できます。テキストからビデオへの変換、ボイスオーバー生成、字幕などの機能を備えており、トレーニングやリアルタイムフィードバックのための魅力的なコンテンツの作成が簡単です。