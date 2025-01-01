ドキュメント標準ビデオを簡単に作成

高品質なビデオドキュメントをより早く作成。HeyGenのAIアバターを活用してプロセスを合理化し、サポートチケットを大幅に削減します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

小規模ビジネスオーナーとマーケティングチーム向けに、書かれたコンテンツを魅力的な「AI生成ビデオドキュメント」に変換する簡単さを示す、ダイナミックな60秒のビデオチュートリアルを作成してください。明るいグラフィックとアップビートな背景音楽を特徴とするモダンな美学で、このビデオはHeyGenの多様な「テンプレートとシーン」と「ナレーション生成」を効果的に活用し、視聴者に響くビデオの作成方法を迅速に説明し、内部プロセスと顧客教育を合理化します。
カスタマーサポートチームと新入社員のオンボーディング向けに、効率的なビデオドキュメントを通じて一貫した「トレーニングビデオ」を作成する利点に焦点を当てた、簡潔な30秒のビデオを開発してください。視覚的アプローチは親しみやすく指導的で、ステップバイステップのアニメーションビジュアルと落ち着いた安心感のある声を使用し、HeyGenの「字幕/キャプション」を通じて明確さを確保し、親しみやすい「AIアバター」によってエンゲージメントを高めます。
プロダクトマネージャーとUXデザイナー向けに、すべてのプラットフォームで「高品質なドキュメント」を達成するために「ビデオドキュメント」を向上させる重要性を強調した、洗練された50秒の情報ビデオを制作してください。このビデオは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から厳選されたストック映像を使用し、さまざまなプラットフォームに最適化された「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を通じて、専門的でイラスト的な視覚スタイルを特徴とし、専門性と精度を伝える明瞭なプロフェッショナルな声でナレーションされます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ドキュメント標準ビデオの作成方法

魅力的なAI駆動のビデオでドキュメントを向上させましょう。基準を明確に定義し、チーム全体で一貫した理解を確保し、コンプライアンスと効率を向上させます。

Step 1
ビデオスクリプトを作成
まず、ドキュメント標準のスクリプトを作成または貼り付けます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書かれたガイドラインを動的なビジュアルコンテンツに簡単に変換できます。
Step 2
AIアバターを選択
HeyGenの多様なAIアバターからコンテンツを提示するためのアバターを選びます。これらのアバターは、明確さとエンゲージメントをもってメッセージを伝え、ビデオドキュメントを強化します。
Step 3
カスタムブランディングを適用
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、会社のロゴ、色、フォントを統合します。これにより、ビデオドキュメントが企業のアイデンティティに一致した一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
Step 4
最終ビデオをエクスポート
包括的なビデオドキュメントを完成させて共有します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまな内部プラットフォームでの配信に備えたビデオを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報の簡素化

複雑なドキュメント標準と手順を理解しやすいビデオ形式に変換し、理解を向上させ、サポートチケットを削減します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして高品質なビデオドキュメントを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは生成AIプラットフォームを活用して、スクリプトを魅力的なビデオドキュメントに迅速に変換します。AIアバターとAI生成ナレーションを使用して、ビデオチュートリアルやトレーニングビデオのようなプロフェッショナルなコンテンツを作成し、ビデオ制作の時間を大幅に節約できます。

HeyGenはプロフェッショナルなドキュメント標準ビデオを開発するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはスクリプトからのテキストビデオ、テンプレートとシーンを備えた包括的なエディター、強力なブランディングコントロールなどのツールを提供します。これらの機能により、すべてのビデオコンテンツで一貫した高品質なドキュメント標準を確立できます。

HeyGenでAI生成ビデオドキュメントの外観をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenのエディターでは、ロゴや色を組み込むためのブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズが可能です。また、メディアライブラリやさまざまなアスペクト比を利用して、AI生成ビデオドキュメントがブランドの美学に完全に一致するようにすることができます。

HeyGenはビデオチュートリアルやトレーニングビデオの作成プロセスをどのように合理化しますか？

HeyGenはナレーションの生成と自動字幕/キャプションの追加を可能にすることで、ビデオチュートリアルの制作を加速します。これにより、サポート業務を拡大し、サポートチケットの削減により効果的に貢献します。