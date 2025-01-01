ドックプレート安全ビデオを作成してチームをトレーニング

スクリプトからのテキストビデオを使用して安全ビデオをカスタマイズし、ローディングドックの安全性と落下防止を確保し、明確で魅力的なトレーニングを提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
安全管理者およびトレーナーを対象とした45秒の指導ビデオを設計し、包括的なローディングドック安全トレーニングモジュールを詳述します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで、鮮明な図と実際の例をブランド化されたシーン内で示し、正確な情報を伝えるために明確で権威ある声の生成を補完します。
サンプルプロンプト2
HRチームおよび監督者向けに、特定の運用リスクに合わせて安全ビデオをカスタマイズする方法を示す60秒のシナリオベースのビデオを開発します。ビジュアルプレゼンテーションは現実的で、異なるドックプレートのシナリオを示し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して詳細なスクリプトから生成された落ち着いた情報提供の音声トラックを使用し、カスタマイズされたコンテンツを確保します。
サンプルプロンプト3
国際的な倉庫スタッフ向けに、ドックプレート周辺の重要な落下防止対策を強調した30秒のインパクトのあるビデオを制作します。ビジュアルスタイルは簡潔で、強力な視覚的手がかりと最小限の画面上のテキストを使用し、AI駆動のビデオテンプレートを活用して迅速な制作を行い、自動生成された字幕/キャプションを通じて多様な言語の話者にアクセス可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ドックプレート安全ビデオの作成方法

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用して、プロフェッショナルで魅力的なドックプレート安全ビデオを迅速に制作し、従業員を保護し、トレーニングを効率化します。

1
Step 1
安全ビデオテンプレートを選択
安全トレーニング用に設計された「テンプレートとシーン」のライブラリから選択します。スクリプトを貼り付けるか、AIに助けてもらって重要な「ドックプレート安全」手順をカバーするコンテンツを構築します。
2
Step 2
AIアバターとブランディングを選択
安全指示を明確かつ一貫して伝えるためにAIアバターを選択します。「ブランディングコントロール」を組み込んで、会社のビジュアルアイデンティティを維持し、「安全ビデオのカスタマイズ」を強化します。
3
Step 3
キャプションとサポートメディアを追加
自動「字幕/キャプション」を追加して、アクセス性を高め、重要なメッセージを強化します。メディアライブラリを利用して、「ローディングドック安全トレーニング」のベストプラクティスをさらに説明する関連ビジュアルを含めます。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォーム向けに完成したドックプレート安全ビデオをエクスポートします。チームと魅力的なビデオを簡単に共有し、「職場の安全」と効果的なトレーニングを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

安全ヒントの効率的な伝達

AI駆動のビデオテンプレートを使用して、重要なドックプレート安全ヒントと更新をチームに迅速に伝える短く魅力的なビデオクリップを制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてドックプレート安全ビデオを迅速に作成するのを助けますか？

HeyGenは直感的なテキストからビデオへのジェネレーターとAI駆動のビデオテンプレートを使用して、魅力的なドックプレート安全ビデオを作成する力をユーザーに提供します。安全スクリプトを迅速に高品質なコンテンツに変換し、リアルなAIアバターを特徴とすることで、制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenの安全ビデオテンプレートを自社のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは安全ビデオテンプレートを自社のブランドに合わせて広範にカスタマイズすることができ、効果的なローディングドック安全トレーニングを提供します。ロゴ、ブランドカラー、特定のブランドシーンを簡単に組み込んで、ビデオが認識可能でプロフェッショナルであることを確保します。

HeyGenで職場の安全ビデオを作成する際にAIアバターが提供する利点は何ですか？

HeyGenのAIアバターは、俳優や複雑な撮影を必要とせずに、職場の安全ビデオに一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供します。これにより、高品質な落下防止およびドックプレート安全コンテンツを効率的に大規模に制作することができます。

HeyGenはドックプレート安全ビデオにキャプションや声を追加するプロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenはスクリプトから自動的にキャプションを生成し、すべての視聴者にアクセス可能にすることで、ドックプレート安全ビデオの作成を簡素化します。さらに、その強力な声の生成機能により、追加の録音機器を必要とせずに明確で一貫したナレーションを追加することができます。