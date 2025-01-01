変革を促すダイバーシティプログラムビデオを作成
HeyGenのAIアバターを使用して、包括的な職場のための効果的なダイバーシティトレーニングを迅速にデザインします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のチームメンバー向けに、職場での無意識の偏見の一般的なシナリオに対処する60秒のマイクロラーニングビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはリアルでシナリオベースとし、少し真剣で共感的な音声トーンと明確で簡潔なナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して効率的にコンテンツを制作し、すべての視聴者のアクセシビリティを向上させるために字幕を含めます。
マネージャーやチームリーダーを対象にした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、強力なダイバーシティトレーニングプログラムが問題解決への創造的なアプローチをどのように促進するかを強調します。エネルギッシュなビジュアルと魅力的なモーショングラフィックスを使用してコラボレーションを示し、モチベーショナルな音楽の背景を提供します。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを効果的に活用して制作を開始し、メディアライブラリ/ストックサポートを通じて視覚的な魅力を高めることができます。
すべての従業員向けに、差別やいじめ行為に対する会社の価値観を強化し、相互尊重の重要性を強調する40秒の簡潔なビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、信頼性のあるボイスオーバー生成を通じて安心感のある堅実なトーンで提供します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてダイバーシティトレーニングビデオを効率的に作成できますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、魅力的なダイバーシティトレーニングビデオを作成することを可能にします。この効率的なアプローチにより、ダイバーシティとインクルージョンプログラムのための影響力のあるコンテンツを迅速に制作し、包括的な環境をサポートします。
HeyGenはダイバーシティプログラムビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenでは、ブランディングコントロール、さまざまなテンプレート、包括的なストックメディアライブラリを活用して、ダイバーシティプログラムビデオを完全にカスタマイズできます。これにより、トレーニングビデオが組織のメッセージングと教育デザインの目標に完全に一致することを保証します。
HeyGenは多様で包括的な職場トレーニングを促進できますか？
もちろんです。HeyGenは、職場トレーニングビデオで無意識の偏見、セクシャルハラスメント、差別などの重要なトピックに対処するためのプロフェッショナルなプラットフォームを提供します。カスタマイズ可能なAIアバターとボイスオーバー生成により、どのダイバーシティトレーニングプログラムでも一貫性と感受性のある提供を実現します。
HeyGenは企業トレーニングのための効果的なAIビデオメーカーですか？
HeyGenは非常に効果的なAIビデオメーカーであり、高品質なトレーニングビデオの制作プロセスを簡素化します。その直感的なインターフェースとテキスト-to-ビデオ機能により、広範なビデオ制作経験がなくても包括的なダイバーシティとインクルージョンコンテンツを作成するのに理想的です。