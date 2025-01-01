AIで多様性オリエンテーションビデオを作成

AIアバターを活用して、職場の包括性と従業員トレーニングを強化する魅力的な多様性トレーニングとオンボーディングビデオを迅速に生成します。

130/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
すべての従業員と人事チームを対象にした45秒のDEIビデオを開発し、多様性の理解を深め、包括的な職場環境を促進することを目的としています。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーン、およびスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、インパクトのある教育的なコンテンツを作成してください。
サンプルプロンプト2
組織内の文化的多様性の豊かさを強調する30秒の活気あるクリップを想像してください。これは内部コミュニケーションや外部へのアプローチに最適で、幅広い従業員や新しい採用候補者に向けた包括的なビデオコンテンツです。メディアライブラリ/ストックサポートからの豊かなビジュアルで強化し、自動字幕/キャプションを通じてグローバルにアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
チームマネージャーやリーダーシップに対して、意思決定における多様性の価値を効果的に伝えるにはどうすればよいでしょうか？HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して、視覚的に魅力的でさまざまなプラットフォームに最適化された20秒のダイナミックな多様性トレーニングビデオを制作してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

多様性オリエンテーションビデオの作成方法

HRチームに力を与え、文化的多様性のための努力を効率化し、魅力的なAIを活用したオンボーディングとトレーニングビデオで包括的な職場を構築します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
多様性トレーニングビデオのための魅力的なスクリプトを作成し、主要なDEI原則をカバーしていることを確認します。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、コンテンツを簡単にダイナミックなビジュアルに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを表現するために多様なAIアバターから選択し、ビデオテンプレートでシーンをカスタマイズして、オーディエンスに共感できる魅力的で包括的なビデオコンテンツを作成します。
3
Step 3
音声と字幕を追加
多言語音声と自動生成されたキャプションと字幕をDEIビデオに追加して、アクセス性を高め、グローバルなオーディエンスにリーチし、すべての人に明確なコミュニケーションを保証します。
4
Step 4
ビデオをカスタマイズしてエクスポート
ブランドの色とロゴをブランディングコントロールを使用して適用し、最終ビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートして、プラットフォーム間でシームレスに共有し、多様性オリエンテーションビデオを効果的に作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なDEIコミュニケーションを制作

.

内部コミュニケーションや継続的な多様性教育のために、短く魅力的なAIビデオクリップを迅速に作成し、職場の包括性の更新を一貫してタイムリーに行います。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして人事チームが効果的な多様性と包括性のトレーニングビデオを作成するのを支援しますか？

HeyGenは、人事チームがインパクトのあるDEIビデオと包括的なビデオコンテンツを効率的に制作するのを支援します。HeyGenのAIアバターと多言語音声を活用して、職場の包括性と文化的多様性を促進する一貫性のある魅力的な従業員トレーニングを提供します。

HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームが包括的なコンテンツに理想的な理由は何ですか？

HeyGenのプラットフォームは、多様なAIアバターとカスタマイズ可能なシーンを提供し、パーソナライズされた共感できる包括的なビデオコンテンツを作成できます。これにより、さまざまな従業員トレーニングやオンボーディングビデオにおいて、メッセージが幅広いオーディエンスに真に響くことを保証します。

HeyGenは多言語の多様性オリエンテーションビデオとグローバルトレーニングをサポートできますか？

はい、HeyGenは高度な多言語音声と自動キャプションおよび字幕を通じて、多言語の多様性オリエンテーションビデオを作成することができます。これにより、文化的多様性トレーニングと包括的なコンテンツがグローバルな労働力に対してアクセス可能でインパクトのあるものとなります。

HeyGenはどのようにして魅力的な多様性トレーニングビデオの制作を簡素化しますか？

HeyGenは、AIビデオ技術、直感的なビデオテンプレート、先進的なテキスト・トゥ・スピーチ技術を活用することで、高品質な多様性トレーニングビデオの制作を簡素化します。これにより、スクリプトを迅速にダイナミックなビジュアルに変換し、従業員トレーニングプログラムを強化します。