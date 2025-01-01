AIアバターでディストリビュータートレーニングビデオを作成
ディストリビューターのオンボーディングプロセスを効率化します。AIアバターを活用して、一貫性があり魅力的なビデオベースの学習体験を提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富な「ディストリビューター」を対象に、新製品の機能についての迅速な更新を提供する30秒の「マイクロラーニングビデオ」を開発してください。ダイナミックで視覚的に魅力的なスタイルを活用し、「スクリプトからのテキストビデオ変換」を使用してコンテンツを迅速に変換し、重要な情報を自動「字幕/キャプション」で伝え、移動中でもアクセス可能な学習を実現します。
複雑な製品構成を習得する「ディストリビューター」向けに、包括的な60秒のビデオを制作し、「トレーニングビデオを作成」します。洗練された説明的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から引き出した関連するチャートやグラフィックを組み込み、専門的に設計された「テンプレートとシーン」に基づいて洗練された「ビデオベースの学習」を提供します。
すべての「ディストリビューター」に重要なコンプライアンスの更新を伝えるための50秒の「アニメーショントレーニングビデオ」を設計してください。HeyGenの「AIアバター」を使用して、親しみやすくややアニメーション化されたビジュアルスタイルを活用し、乾いたトピックを魅力的にし、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用してさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を実現する「AI駆動の学習ソリューション」を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なディストリビュータートレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ変換を使用して、コンテンツをダイナミックでアニメーション化されたトレーニングビデオに変換し、複雑な制作を必要とせずに簡単にディストリビュータートレーニングビデオを作成することを可能にします。これにより、チャネルパートナーに対して高品質で影響力のある学習体験を迅速に提供できます。
HeyGenが効果的なディストリビュータートレーニングジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、AIボイスオーバー、AI字幕ジェネレーターを含むAI駆動の学習ソリューションを提供することで、強力なディストリビュータートレーニングジェネレーターとして機能します。これらの機能は、ディストリビューターのオンボーディングプロセスを強化し、プロフェッショナルなトレーニングビデオの制作を効率化します。
HeyGenは特定のチャネルパートナー向けにトレーニングコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴやカラーを含む広範なブランディングコントロールを通じて、製品トレーニングやマイクロラーニングビデオをカスタマイズすることができます。これにより、ビデオベースの学習コンテンツが各チャネルパートナーに独自に響くことを保証します。
HeyGenはディストリビューター向けのビデオベースの学習の制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ変換とAIボイスオーバー、自動字幕/キャプションを使用して、ビデオベースの学習の制作を簡素化します。これにより、高価な機材や俳優を必要とせずに、包括的なトレーニングビデオを迅速に開発し、ディストリビューターに提供することができます。