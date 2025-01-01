AIで分散チームのアライメントビデオを作成
HeyGenの高度なAIアバターによって生成されたパーソナライズされたビデオを使用して、従業員のエンゲージメントを高め、明確なリモートチームの最新情報を提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門や新入社員のオンボーディングを担当するトレーニングマネージャー向けに、全体的な従業員エンゲージメントを向上させるための90秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、親しみやすく情報豊かなトーンを採用し、多様な「AIアバター」を使用してトレーニングコンテンツを魅力的に提示します。ビジュアルデザインは明るく励みになるもので、明確で歓迎的なナレーションを添えます。
非同期コミュニケーションを改善し、より良いコラボレーションを促進したい分散チームのメンバー向けに、動的な45秒のビデオを制作してください。このパーソナライズされたビデオは、視覚的にエネルギッシュで要点を押さえ、異なる環境でのアクセスを可能にするために「字幕/キャプション」を自動的に含めます。音声は簡潔で直接的にし、重要な情報を効率的に伝えます。
エグゼクティブや部門長向けに、現代的な「AI駆動のビデオ」を通じて高レベルのチームアライメントを達成することに焦点を当てた洗練された75秒のビデオを作成することを想像してください。ビジュアルと音声スタイルはプロフェッショナルで革新的であり、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの豊富なビジュアルを統合して、重要な戦略メッセージを強調します。このビデオは、HeyGenのAIパワードビデオテンプレートが複雑な情報を効果的に伝える力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして分散チームのアライメントを向上させることができますか？
HeyGenは、分散チームがシームレスなチームアライメントのために魅力的なAI駆動のビデオを作成することを可能にします。AIパワードビデオテンプレートを利用して、すべての非同期コミュニケーションニーズに対して一貫性のあるパーソナライズされたビデオを迅速に制作します。
HeyGenはリモートコラボレーションのためにどのようなビデオコミュニケーションを促進できますか？
HeyGenは、リモートチームのために多様なビデオコミュニケーションを促進します。リモートチームの最新情報、プロジェクトキックオフ、トレーニングコンテンツなどを含みます。AIアバターとAIキャプションジェネレーターを使用して、効果的な非同期コミュニケーションに最適な魅力的なビデオを作成します。
HeyGenはどのようにして内部コミュニケーションのためのAI駆動のビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとAIボイスアクターを使用してテキストをビデオに変換することで、AI駆動のビデオ作成を簡素化します。直感的なインターフェースとHeyGenのAIパワードビデオテンプレートにより、誰でもプロフェッショナルでパーソナライズされたビデオを制作し、より良いコラボレーションを実現できます。
HeyGenはパーソナライズされたビデオコンテンツで従業員のエンゲージメントを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenは、チームに共鳴するパーソナライズされたビデオを通じて従業員のエンゲージメントを向上させます。包括的なメディアライブラリとブランディングコントロールを使用して、メッセージがインパクトがあり記憶に残るように魅力的なビデオを作成します。