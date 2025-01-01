ディスパッチ手順ビデオを簡単に作成

HeyGenのAIアバターを活用して、魅力的なディスパッチトレーニングビデオガイドを迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なフリートマネージャーと物流コーディネーター向けに、システムインターフェースを示すプロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイルと権威ある簡潔な音声を備えた90秒のアップデートビデオを開発し、新しいディスパッチ手順ビデオを強調し、HeyGenの音声生成を利用して高品質なオーディオを提供しながらフリート管理を最適化します。
サンプルプロンプト2
ITサポートスタッフ、開発者、技術オペレーションチーム向けに、詳細でスクリーン録画を多用したビジュアルスタイルと正確で技術的な説明音声を備えた包括的な2分間のチュートリアルビデオを設計し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオ生成機能を使用して簡単に生成できるディスパッチAPI統合に焦点を当てます。
サンプルプロンプト3
ディスパッチチームメンバーとカスタマーサービス担当者を対象に、動的で問題解決に焦点を当てたビジュアルスタイルと共感的でサポート的な明確な音声を備えた45秒のクイックガイドビデオを制作し、一般的な注文追跡の問題に対処し、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じてすべての視聴者にアクセス可能なクイックビデオガイドを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ディスパッチ手順ビデオの作成方法

AIアバターと高度な機能を使用して、ディスパッチトレーニングを魅力的なビデオガイドに効率的に変換し、フリート管理と注文追跡のチュートリアルを簡素化します。

1
Step 1
ディスパッチスクリプトを作成
プラットフォームにディスパッチ手順を書き込むか貼り付けることから始めます。スクリプトからのテキストからビデオ機能が、テキストを動的なビデオに自動的に変換し、無料のテキストからビデオジェネレーターの力を活用します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
ブランドやトレーニングスタイルに最適なAIアバターを選択します。AI音声俳優と組み合わせてメッセージを明確に伝え、ディスパッチ手順ビデオのための高品質な音声を確保します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを使用してビデオを強化し、ロゴや色などの会社のブランディングコントロールを適用します。テンプレートとシーンを利用して、ディスパッチトレーニングのためのビデオガイドをプロフェッショナルで魅力的にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加してビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートします。プロフェッショナルなディスパッチトレーニングビデオは、チームと共有する準備が整い、フリート管理を改善します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なディスパッチ手順を明確化

複雑なディスパッチプロトコルと運用ワークフローを、明確で簡潔で理解しやすいAI駆動のビデオチュートリアルに簡素化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなディスパッチ手順ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをリアルなAIアバターを使用して魅力的なコンテンツに変換することで、ディスパッチ手順ビデオの作成を簡単にします。これにより、高品質なビデオガイドの効率的なディスパッチトレーニングが可能になります。

HeyGenが提供するビデオ作成のための高度なAIツールは何ですか？

HeyGenは、多用途なAIアバター、自然なナレーションのためのAI音声俳優、そして自動字幕生成のためのAIキャプションジェネレーターを含む高度なAIツールを提供します。これらの技術的な機能により、ビデオガイドがプロフェッショナルでアクセスしやすくなります。

ディスパッチトレーニングチュートリアルのための高品質な音声を簡単に生成できますか？

もちろんです。HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能には、スクリプトから直接高品質な音声を生成することが含まれています。これにより、すべてのディスパッチトレーニングチュートリアルにおいて明確で一貫したナレーションを提供できます。

HeyGenはビジネス用途の無料テキストからビデオジェネレーターと見なされますか？

HeyGenは、テキストからプロフェッショナルなビデオガイドを効率的に作成するための強力なテキストからビデオ生成機能を提供しています。さまざまなプランを提供しながら、HeyGenのプラットフォームは魅力的なディスパッチ手順ビデオを簡単に作成できるようにします。