コンバージョンを促進するディスカバリーコールトレーニングビデオを作成

ディスカバリーコールをマスターし、より多くの契約を締結しましょう。AIアバターを使用して魅力的な営業トレーニングビデオを作成し、クライアントを感動させ、テックセールスのパフォーマンスを向上させます。

サンプルプロンプト1
経験豊富な営業プロフェッショナルを対象にした45秒のビデオで、ディスカバリーコールでの一般的な落とし穴とそれを避ける方法を強調する重要な戦略を探ります。ビジュアルスタイルはダイナミックで情報豊富であり、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、これらの重要な営業の洞察を正確に伝えることを保証します。
サンプルプロンプト2
営業チームとアカウントマネージャー向けに、クライアントミーティング中にクライアントのニーズを明らかにするためのベストプラクティスを詳述した60秒のビデオを作成する必要があります。モダンでクリーンな指導的ビジュアルスタイルと明瞭な音声を採用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して理解を広げます。
サンプルプロンプト3
この30秒のビデオは、テックセールス担当者向けに、テックセールスのディスカバリーコールを改善するための迅速なテックセールスのヒントを提供することを目的としています。エネルギッシュで簡潔な専門家主導のビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を組み込んで、効果的なアドバイスを効率的に届けます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ディスカバリーコールトレーニングビデオの作成方法

ディスカバリーコールのための効果的なトレーニングビデオを迅速に制作し、AIを使用して営業チームにベストプラクティスと明確なガイダンスを提供します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ディスカバリーコールの戦略とベストプラクティスを詳細なスクリプトにまとめます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、テキストをダイナミックなビデオにシームレスに変換します。
2
Step 2
プレゼンターを選ぶ
トレーニングコンテンツを提供するために、多様なAIアバターから選択します。ブランドを最もよく表し、営業チームに重要なディスカバリーコールの洞察を効果的に伝えるペルソナを選びます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
学習を強化するために、関連するビジュアル、グラフィックス、画面上のテキストをビデオに追加します。ロゴやブランドカラーを含むブランディングコントロールを適用し、トレーニング全体で一貫性とプロフェッショナリズムを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
トレーニングビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、希望のフォーマットで生成します。洗練されたディスカバリーコールトレーニングビデオをチーム全体で共有し、パフォーマンスを向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

営業プロフェッショナルを動機付け

インスピレーションを与える高インパクトなビデオコンテンツを提供し、ディスカバリーコールでの自信とパフォーマンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenは魅力的なディスカバリーコールトレーニングビデオの作成を支援できますか？

はい、HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ生成を使用して、プロフェッショナルなディスカバリーコールトレーニングビデオを簡単に作成できます。スクリプトをダイナミックなビデオコンテンツに迅速に変換し、一貫性のある効果的な営業のヒントを提供します。

HeyGenは営業のヒントやクライアントミーティングコンテンツの制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenはボイスオーバーの生成、字幕の追加、カスタマイズ可能なテンプレートの利用を可能にすることで、営業のヒントやクライアントミーティングコンテンツの制作を簡素化します。これにより、営業チームは内部トレーニングや外部コミュニケーションのために高品質なビデオを効率的に制作し、どんな会議にも備えることができます。

HeyGenでディスカバリーコールの始め方を示すのに役立つ機能は何ですか？

HeyGenはAIアバターやテキスト-to-ビデオなどの強力な機能を提供しており、効果的なディスカバリーコールの始め方を示すのに最適です。理想的なシナリオをスクリプト化し、AIプレゼンターがそれをナレーションし、演じることで、複雑な営業プロセスを理解しやすくします。

HeyGenのどの機能が一般的な営業や取引のためのビデオを最適化しますか？

HeyGenの機能には、ブランディングコントロール、メディアライブラリのサポート、アスペクト比のリサイズが含まれており、さまざまな一般的な営業や取引のためのビデオコンテンツを最適化します。すべての営業ビデオでブランドの一貫性を維持し、異なるプラットフォームに迅速に適応させることで、より成功した取引を促進します。