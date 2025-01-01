割引ポリシートレーニングビデオを簡単に作成

動的なAIアバターで割引ポリシーを明確に説明し、従業員教育を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
販売マネージャー向けに、事前承認された割引テンプレートを効率的に利用し、すべての取引で一貫した適用を強調する60秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されており、画面上のテキストでステップを示し、アクセシビリティと強化のために正確な字幕をサポートします。
サンプルプロンプト2
すべての顧客対応従業員を対象に、確立された割引ポリシーを厳守することの重要性を強調する30秒のリマインダービデオを制作してください。このビデオは、権威あるが親しみやすいビジュアルスタイルを特徴とし、明確でインパクトのあるボイスオーバー生成を利用して、重要なコンプライアンスメッセージを効果的に伝え、全員がポリシーを理解することを保証します。
サンプルプロンプト3
既存の販売チーム向けに、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、割引ポリシーの最近の調整を詳細に説明する50秒の動的なアップデートビデオを設計してください。目的は、実際の適用シナリオを示し、迅速に正確な適用についての情報を更新する、情報豊かで視覚的に豊かなトレーニングビデオを作成することです。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

割引ポリシートレーニングビデオの作成方法

割引ポリシーのための魅力的で情報豊かなトレーニングビデオを迅速かつ効率的に開発し、チーム全体に明確なコミュニケーションを確保します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成し、アバターを選択
割引ポリシーの詳細を概説するトレーニングビデオスクリプトを作成することから始めます。その後、HeyGenの多様な「AIアバター」から選択し、コンテンツを提示し、「トレーニングビデオ」を生き生きとさせます。
2
Step 2
テンプレートでシーンを設定
HeyGenの包括的な「テンプレートとシーン」を利用して、ビデオを強化し、一貫したレイアウトを実現します。メディアを簡単に追加し、ブランド要素を組み込んで、「割引ポリシー」コンテンツが企業のアイデンティティに合致するようにします。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成し、字幕を追加
HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して、スクリプトから自然な音声を自動生成します。「ポリシー」に関するアクセシビリティと明確さを向上させるために、すべての話されたテキストに字幕を含めます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポートして共有
満足したら、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを使用して、最終的な「ビデオ」を希望の形式でダウンロードします。これで、包括的な割引ポリシートレーニングをチームと共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効果的なポリシートレーニングビデオを迅速に作成

高品質で再利用可能な割引ポリシートレーニングビデオを迅速に制作し、AIを活用して時間とリソースを節約します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な割引ポリシートレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、シンプルなスクリプトから高品質の割引ポリシートレーニングビデオを簡単に作成する力を提供します。テキストからビデオへの技術とリアルなAIアバターを活用して、チームが新しい割引ポリシーのすべての側面を理解できるようにします。この効率的なアプローチにより、トレーニングビデオの作成が効率的で魅力的になります。

HeyGenは割引ポリシービデオを迅速に開発するためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは一貫した割引ポリシービデオを開発するのに最適なさまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンを提供しています。これらの再利用可能なテンプレートを使用することで、新しいトレーニングコンテンツを迅速に設定し、ブランドガイドラインを維持しながら展開できます。

HeyGenのAIアバターは割引トレーニングの効果を高めることができますか？

もちろんです。HeyGenの多様なAIアバターは、情報を明確で魅力的な方法で提供することで、割引トレーニングの効果を大幅に高めることができます。彼らの人間らしいプレゼンテーションは、視聴者の注意を引きつけ、重要なポリシーの詳細の保持を改善します。

HeyGenは再利用可能な割引ポリシーコンテンツを制作するのに理想的な機能を持っていますか？

HeyGenは、強力なブランディングコントロール、カスタムテンプレート、簡単なコンテンツ更新を通じて、再利用可能な割引ポリシーコンテンツを制作するのに理想的です。最小限の労力で組織全体に更新されたトレーニングビデオを一貫して設定し、配信できます。