災害復旧動画の作成：迅速かつ簡単なトレーニング

HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的な災害復旧動画でチームを強化し、迅速かつ明確なコミュニケーションを実現します。

企業の研修部門向けに、災害復旧動画の作り方を説明する60秒の解説動画を開発し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使って、明確でモダンなグラフィックと権威あるナレーションを効率的に作成し、自動字幕/キャプションを完備します。
重要インフラセクターの従業員を対象にした災害準備に関する30秒のeラーニング動画を作成し、HeyGenのメディアライブラリから緊急性のあるビジュアルと影響力のあるバックグラウンドミュージックを活用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを用いて様々なプラットフォームに最適化します。
企業のITマネージャー向けに、ビジネス継続性のニュアンスを説明する戦略的な90秒の企業安全動画を設計し、プロフェッショナルなビジュアルスタイルと落ち着いた安心感のあるトーンを維持しながら、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使って一貫したブランディングと強力なAIアバターを迅速に構築します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

災害復旧動画の作成方法

AIを活用して、チームがあらゆる緊急事態に備え、情報を得るための重要な災害復旧と準備動画を迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択
災害復旧計画のための明確で簡潔なスクリプトを作成します。その後、重要な情報を一貫して伝えるために、プロフェッショナルなAIアバターを選択します。
2
Step 2
重要なブランディング要素を追加
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、組織のロゴとブランドカラーを統合します。これにより、企業研修動画がプロフェッショナルで認識しやすい外観を維持します。
3
Step 3
字幕とビジュアルを適用
動画に正確な字幕/キャプションを生成して、アクセシビリティと理解を向上させます。メディアライブラリから関連するストックメディアを使用して、影響力のあるビデオチュートリアルを作成し、メッセージを強化します。
4
Step 4
動画をエクスポートして配布
最適なアスペクト比を選択し、さまざまなプラットフォーム向けに動画をエクスポートして最終化します。HeyGenは、ビジネス継続計画に不可欠なシームレスな配布のために、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしています。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全プロトコルを明確化

複雑な災害復旧計画と安全プロトコルを、効果的なコミュニケーションと迅速なリコールのために、理解しやすいビデオチュートリアルに簡素化します。

よくある質問

HeyGenで効率的に災害復旧動画を作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を使って魅力的なコンテンツに変換し、災害復旧のための動画制作を簡素化します。これにより、重要な安全動画や緊急計画のための動画コンテンツの作成が迅速かつスケーラブルになります。

HeyGenのどの機能が災害準備とビジネス継続性のトレーニングを強化しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ナレーション生成、ブランディングコントロールなどの包括的なツールを提供し、災害準備とビジネス継続性の動画が一貫性があり、プロフェッショナルで影響力のあるものになるようにします。また、すべての企業研修モジュールでのアクセシビリティのために、簡単に字幕やキャプションを追加することができます。

HeyGenは災害復旧計画に関する大規模な企業研修に適していますか？

もちろんです。HeyGenは、大量のeラーニング動画や企業研修資料を作成するために設計されており、組織が災害復旧計画を説明する多数のビデオチュートリアルを迅速に作成および更新できるようにします。AIアバターを活用して、全従業員に一貫したメッセージを届け、徹底的な理解を確保します。

HeyGenは災害復旧のためのアニメーション動画や解説動画を作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは災害復旧のための魅力的なアニメーション動画や解説動画を作成する力を提供します。動的なシーンと豊富なメディアライブラリを使用して、複雑な情報を明確で理解しやすい動画コンテンツに変換し、重要な手順の理解を深めます。