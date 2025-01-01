災害復旧指導ビデオを簡単に作成

スクリプトからの効率的なテキスト-to-ビデオを通じて、トレーニングと準備を強化し、重要な災害復旧指導ビデオを迅速に開発します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ITプロフェッショナル向けに、特にランサムウェア攻撃のような現代の脅威に対抗するための堅牢なバックアップと災害復旧戦略の重要な役割を示す、90秒の説得力のあるトレーニングビデオを作成します。ビデオは、データフローとセキュリティ侵害を描写するアニメーションを使用し、動的でやや緊急性のあるビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバター機能を活用した情報豊かで魅力的なAIアバターがコンテンツを提供します。
サンプルプロンプト2
HR部門やトレーニングコーディネーター向けに、組織のレジリエンスを大幅に向上させることができる、構造化された指導ビデオの重要性を強調する、45秒のインスピレーションを与える企業コミュニケーションビデオが必要です。現代的なビジュアルスタイルを誇り、多様でポジティブな職場の相互作用を示し、励ましの声でサポートされます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンは、このような影響力のあるコンテンツを迅速に組み立てるための優れた基盤を提供します。
サンプルプロンプト3
CTOやITアーキテクトは、クラウドサービスの採用が復旧要件をどのように根本的に形作るかを探る、75秒の洞察に満ちた教育ビデオから利益を得るでしょう。視覚的には、洗練されデータに富んだものであり、複雑なアーキテクチャを解明するために図や微妙なアニメーションを利用し、知識豊富な声がナラティブを提供します。広範な理解を確保するために、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を目立たせるべきです。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

災害復旧指導ビデオの作成方法

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、明確で実行可能な災害復旧指導ビデオを開発し、組織のレジリエンスを強化し、チームがあらゆる事態に備えるようにします。

1
Step 1
災害復旧スクリプトを作成
重要な災害復旧手順を概説し、明確で簡潔なスクリプトを書きます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書面の計画を動的なビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
AIアバタープレゼンターを選択
組織を最もよく表すプロフェッショナルなAIアバターを選択し、指導ビデオのプレゼンターとして一貫性のある魅力的な配信を確保します。
3
Step 3
ビジュアル、声、ブランディングを追加
組織のブランディングコントロール（ロゴや色など）を適用して、ビジュアルの一貫性を維持し、ビデオを強化します。また、関連するビジュアルを追加し、明確さのために声を生成することもできます。
4
Step 4
組織のレジリエンスのためにエクスポートと共有
最適な視聴のために指導ビデオを完成させます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを準備し、効果的な配布を確保し、組織のレジリエンスを強化します。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な計画の説明を簡素化

複雑な災害復旧計画を、明確なコミュニケーションのために理解しやすいビデオ形式に分解します。

よくある質問

災害復旧指導ビデオを効率的に作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、AIアバターとプロフェッショナルな声を使用してテキストをビデオに変換することで、高品質な災害復旧指導ビデオの作成を簡素化します。これにより、災害復旧計画の包括的なトレーニングを迅速に開発できます。

災害復旧トレーニングでブランドの一貫性を維持するための機能は何ですか？

HeyGenは、カスタムロゴや色を含む強力なブランディングコントロールを提供し、災害復旧トレーニング資料が組織のレジリエンスガイドラインに完全に一致するようにします。また、テンプレートやメディアライブラリを利用して指導ビデオを強化することもできます。

HeyGenは災害復旧計画の広範な配布を支援できますか？

はい、HeyGenは自動字幕とキャプションを備えたアクセス可能な指導ビデオの作成を可能にし、災害復旧計画をより広い視聴者に理解させることができます。これは、潜在的なランサムウェア攻撃やその他のインシデント時に効果的な組織のレジリエンスにとって重要です。

既存の災害復旧指導ビデオを簡単に修正できますか？

HeyGenのテキスト-to-ビデオプラットフォームを使用すると、災害復旧指導ビデオを迅速に更新できます。スクリプトを修正するだけで、AIが新しいコンテンツを生成し、復旧要件を最新の状態に保つプロセスを簡素化します。