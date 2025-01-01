デジタルワークスペースオリエンテーションビデオを迅速に作成
AIアバターを使用して新しい従業員を歓迎し、重要な手順を多言語ナレーションで説明することで、魅力的なビデオオンボーディングを迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
会社の新しいプロジェクト管理ツールのナビゲーションに必要な手順を詳細に示す、90秒のソフトウェアオリエンテーションビデオを作成してください。既存のスタッフと新入社員の両方を対象に、クリーンでプロフェッショナルな美学を使用し、画面上のテキストオーバーレイと簡潔で権威ある声で各ステップを説明します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、複雑な情報を明確かつ効率的に提示するソフトウェアオリエンテーションビデオを作成します。
国際ユーザー向けにデジタルワークスペースオリエンテーションビデオを作成するための75秒の紹介ビデオを制作してください。異なる地域でのアクセシビリティと明確さを確保します。この短編映画は、モダンでクリーンなビジュアルデザインを採用し、控えめなアニメーションと落ち着いた情報提供のナレーションを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成機能を利用して、コンテンツを多言語ナレーションに簡単に適応させ、新しいデジタル環境にユーザーを歓迎します。
外部ユーザー向けに新しいサービスプラットフォームのクイックイントロダクションとして機能する、45秒のユーザーオンボーディングビデオをデザインしてください。ビジュアルアプローチは活気に満ち、ユーザーフレンドリーで、ダイナミックなトランジションとエネルギッシュで励みになるオーディオトーンを持っています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ビデオオンボーディングの基本を説明する魅力的なシーンを迅速に構築し、効率を最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenは新しい従業員向けのデジタルワークスペースオリエンテーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換することで、新しい従業員向けの魅力的なデジタルワークスペースオリエンテーションビデオの作成プロセスを簡素化します。私たちのプラットフォームは、包括的な従業員オンボーディングコンテンツを迅速に制作し、ビデオオンボーディングを効率的かつ効果的にします。
HeyGenはAIアバターを使用したカスタムソフトウェアオリエンテーションビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、多様なAIアバターとAIボイスアクターを使用して、ダイナミックなソフトウェアオリエンテーションビデオを生成することができます。会社のソフトウェアの重要な手順を簡単に説明し、新しいユーザーにとって魅力的で一貫した体験を提供します。
HeyGenは多言語の紹介ビデオを開発するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは多言語ナレーションの強力なサポートを提供し、グローバルなオーディエンス向けに紹介ビデオやユーザーオンボーディングコンテンツを制作することができます。これにより、異なる言語で重要な手順が明確に伝えられ、アクセシビリティが向上します。
HeyGenはビデオオンボーディング素材のブランド一貫性をどのように支援しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとブランディングコントロールを通じて、ビデオオンボーディング素材のブランド一貫性を確保します。会社のロゴやカラーを個別のビデオクリップにシームレスに組み込むことで、オリエンテーションプロセス全体でブランドアイデンティティを強化します。