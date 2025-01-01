デジタルワークフロートレーニングビデオを即座に作成
動的でカスタマイズ可能なシーンを使用して、オンボーディングとトレーニングを効率化し、効果的な学習体験を提供します。
営業リーダーを対象にした45秒のビデオを開発し、デジタルワークフロートレーニングビデオの作成方法を、ダイナミックで簡潔かつ指示的なビジュアルとアップビートなサウンドトラックで示します。HeyGenの高度なボイスオーバー生成を活用して、正確なステップバイステップのガイダンスを提供します。
部門横断的な一般スタッフ向けに、30秒のトレーニングビデオを制作し、ペーパーレスワークフロートレーニングビデオを現代的でユーザーフレンドリーかつ魅力的なスタイルで説明し、鮮やかなグラフィックを完備します。AIスポークスパーソンを活用して、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してスクリプトをシームレスに提供し、全体的な学習体験を向上させます。
新入社員向けに、90秒の指導ビデオを設計し、情報豊かでありながら視覚的に魅力的なスタイルと落ち着いたガイドAIボイスを提供する必須のAIトレーニングビデオを提供します。メディアライブラリからの魅力的なビジュアルを補完する、HeyGenによって生成されたサポート的なオンスクリーンテキストと自動字幕を組み込むことで、完全なアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてデジタルワークフロートレーニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、AIアバターとリアルなAIボイスオーバーを使用して、ユーザーがデジタルワークフロートレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、魅力的なビジュアルを通じて、どのプロセスでも明確なステップバイステップのガイダンスを提供し、オンボーディングを大幅に効率化します。
HeyGenはAIを活用したデジタルワークフロービデオのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはAIを活用したデジタルワークフロービデオ専用に設計されたカスタマイズ可能なシーンとテンプレートを提供しています。これらのリソースを使用することで、複雑なプロセスを効果的に示す魅力的なビジュアルとコンテンツを迅速に制作できます。
HRチームと営業リーダーはHeyGenをどのようにトレーニングに活用していますか？
HRチームと営業リーダーは、HeyGenを活用して魅力的なAIトレーニングビデオを制作し、全体的な学習体験を向上させています。AIスポークスパーソンを使用することで、それぞれのチームとイニシアチブに対して一貫性のある高品質なコンテンツを効率的に提供できます。
HeyGenを使ってペーパーレスワークフロートレーニングビデオを迅速に作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、テキストからビデオへの機能を使用して、シンプルなスクリプトからプロフェッショナルなペーパーレスワークフロートレーニングビデオを効率的に生成します。AIアバターと自動字幕を使用することで、コンテンツは迅速に展開でき、時間とリソースを節約します。