デジタルスキルビデオを簡単に作成する方法

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、プロフェッショナルなデジタルスキルビデオチュートリアルを迅速に生成します。

192/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
キャリアアップに必要な実践的なデジタルスキルを示す60秒のクリップを開発し、履歴書を強化したいプロフェッショナルや求職者を対象にします。ビデオは洗練された企業ビジュアルとプロフェッショナルな声のナレーションを持ち、職務スキルの即時適用性を強調します。HeyGenのAIアバターを利用して、情報を魅力的かつ信頼性のある形で提示します。
サンプルプロンプト2
学生や技術愛好者を対象に、新しい技術スキルを学ぶためのクイックヒントを紹介する30秒のエネルギッシュな説明ビデオを制作してください。視聴者を引きつけるために、テンポの速いビジュアルスタイルと活気あるアニメーション、そしてアップビートなバックグラウンドトラックを選びます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なクリップやグラフィックを統合して、視覚的なリソースを強化します。
サンプルプロンプト3
教育目的で重要なデジタルスキルを説明する90秒の情報セグメントを設計し、教室環境の教育者と学生を対象にします。プレゼンテーションは、クリーンで教育的なビジュアルアプローチと落ち着いた教育的な音声を維持し、教育リソースに統合するのに適しています。HeyGenの強力なツールを使用して、正確な字幕/キャプションを追加し、アクセシビリティを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デジタルスキルビデオの作成方法

複雑なトピックを魅力的でアクセスしやすいものにし、すべての学習者にとって必須のデジタルスキルを教えるプロフェッショナルなビデオチュートリアルを簡単に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
デジタルスキルのレッスンをアウトライン化することから始めます。構造化されたスクリプトを使用して「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を駆動し、効果的なビデオチュートリアルの基礎となる物語を形作ります。
2
Step 2
プレゼンターを選ぶ
多様な「AIアバター」からコンテンツを届けるプレゼンターを選択します。プロフェッショナルなプレゼンターは、実践的なデジタルスキルの学習を視覚的に魅力的にし、視聴者の関心を高めます。
3
Step 3
音声と字幕を生成する
高度な「音声生成」を利用して、ビデオに明瞭なナレーションを追加します。さらに、字幕を組み込んで、デジタルスキルコンテンツがすべての学習者にとってアクセスしやすく、理解しやすいものにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
必要な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を適用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを完成させます。これにより、デジタルスキルチュートリアルがどのプラットフォームや視聴者にも最適化され、配信の準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

デジタルスキルコンテンツを促進する

.

デジタルスキルビデオチュートリアルを宣伝し、より多くの学習者を引き付けるために、魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてデジタルスキルビデオチュートリアルの作成を効率化しますか？

HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルなデジタルスキルビデオチュートリアルを迅速かつ効率的に作成できるようにします。スクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択し、直感的なテンプレートを活用して、魅力的なトレーニングビデオを制作し、制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenはデジタルスキルコンテンツのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、デジタルスキルコンテンツをカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをアップロードできます。関連する視覚リソースのためにメディアライブラリを活用し、ビデオチュートリアルが組織の教育リソースとブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenは多様な学習者にデジタルスキルトレーニングをどのようにアクセス可能にしますか？

もちろんです。HeyGenは、自動音声生成と包括的な字幕/キャプションサポートを通じて、実践的なデジタルスキルトレーニングのアクセシビリティを向上させます。これにより、新しい技術スキルの学習コンテンツが、さまざまなニーズを持つグローバルな視聴者にとって理解しやすく、魅力的になります。

HeyGenはスマートフォンアプリの使用などの実践的なデジタルスキルのための魅力的なビデオ作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、スマートフォンアプリの習得やオンラインでの情報検索などの実践的なデジタルスキルのためのダイナミックなビデオチュートリアルを簡単に開発できるようにします。柔軟なアスペクト比のリサイズとすぐに使えるテンプレートを使用して、さまざまなプラットフォームに適した高品質の入門スキルコンテンツを効率的に制作できます。