デジタルスキルビデオを簡単に作成する方法
HeyGenの強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、プロフェッショナルなデジタルスキルビデオチュートリアルを迅速に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
キャリアアップに必要な実践的なデジタルスキルを示す60秒のクリップを開発し、履歴書を強化したいプロフェッショナルや求職者を対象にします。ビデオは洗練された企業ビジュアルとプロフェッショナルな声のナレーションを持ち、職務スキルの即時適用性を強調します。HeyGenのAIアバターを利用して、情報を魅力的かつ信頼性のある形で提示します。
学生や技術愛好者を対象に、新しい技術スキルを学ぶためのクイックヒントを紹介する30秒のエネルギッシュな説明ビデオを制作してください。視聴者を引きつけるために、テンポの速いビジュアルスタイルと活気あるアニメーション、そしてアップビートなバックグラウンドトラックを選びます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なクリップやグラフィックを統合して、視覚的なリソースを強化します。
教育目的で重要なデジタルスキルを説明する90秒の情報セグメントを設計し、教室環境の教育者と学生を対象にします。プレゼンテーションは、クリーンで教育的なビジュアルアプローチと落ち着いた教育的な音声を維持し、教育リソースに統合するのに適しています。HeyGenの強力なツールを使用して、正確な字幕/キャプションを追加し、アクセシビリティを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてデジタルスキルビデオチュートリアルの作成を効率化しますか？
HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルなデジタルスキルビデオチュートリアルを迅速かつ効率的に作成できるようにします。スクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択し、直感的なテンプレートを活用して、魅力的なトレーニングビデオを制作し、制作時間と労力を大幅に削減します。
HeyGenはデジタルスキルコンテンツのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、デジタルスキルコンテンツをカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをアップロードできます。関連する視覚リソースのためにメディアライブラリを活用し、ビデオチュートリアルが組織の教育リソースとブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenは多様な学習者にデジタルスキルトレーニングをどのようにアクセス可能にしますか？
もちろんです。HeyGenは、自動音声生成と包括的な字幕/キャプションサポートを通じて、実践的なデジタルスキルトレーニングのアクセシビリティを向上させます。これにより、新しい技術スキルの学習コンテンツが、さまざまなニーズを持つグローバルな視聴者にとって理解しやすく、魅力的になります。
HeyGenはスマートフォンアプリの使用などの実践的なデジタルスキルのための魅力的なビデオ作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、スマートフォンアプリの習得やオンラインでの情報検索などの実践的なデジタルスキルのためのダイナミックなビデオチュートリアルを簡単に開発できるようにします。柔軟なアスペクト比のリサイズとすぐに使えるテンプレートを使用して、さまざまなプラットフォームに適した高品質の入門スキルコンテンツを効率的に制作できます。