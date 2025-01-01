デジタル記録管理ビデオを簡単に作成する方法
HeyGenの効率的なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなハウツービデオを迅速に作成し、トレーニングプログラムを合理化しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のスタッフ全員に向けて、会社のデジタル記録管理システムの最近のアップデートを説明する60秒の指導ビデオを制作してください。このビデオは、モダンでシャープなビジュアルスタイルを採用し、動的なテキストオーバーレイと正確な画面キャプチャビデオで重要な変更点を強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、複雑な指示を明確に伝え、アクセシビリティを高めるために字幕を含め、これらの重要なトレーニングビデオの理解を深めます。
全ての部門スタッフ向けに、デジタル記録管理のベストプラクティスとコンプライアンスに関する30秒のトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルでインフォグラフィックを駆使し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、重要な概念を強化する関連ビジュアルを提供します。真剣でありながら情報豊かな音声トーンで、これらのプロトコルの重要性を伝え、広範なオーディエンスに視覚と音声スタイルを効果的に伝えます。
外部のクライアントやパートナー向けに、当社の安全なデジタル記録管理プロセスを紹介する45秒の説明ビデオを開発してください。このビデオは、信頼性があり洗練されたビジュアルスタイルを必要とし、HeyGenのプロフェッショナルなAIアバターを使用して信頼性を高めることができます。HeyGenの音声生成を使用して簡単に作成できる安心感のあるナレーションは、堅牢なデジタル記録管理ビデオへのコミットメントを示し、顧客満足度を向上させることを目的としています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を簡単にしますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に作成できるようにすることで、ビデオ制作を革新します。AIアバターを活用し、スクリプトからテキストビデオを生成して、複雑な編集なしで高品質で魅力的なビデオをトレーニングプログラムに提供します。
HeyGenは指導ビデオやハウツービデオの制作にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、明確な指導ビデオや説明ビデオを作成するための包括的なツールを提供します。画面録画と強力なテキストビデオ機能、プロフェッショナルな音声生成を組み合わせて、効果的なハウツートレーニングビデオを提供し、最大限の理解を得るために字幕を追加します。
HeyGenはデジタル記録管理と社員オンボーディングビデオのニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、デジタル記録管理ビデオや効率的な社員オンボーディングコンテンツを作成するための理想的なソリューションです。カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを使用して、組織のニーズに合わせた一貫性のあるプロフェッショナルなビデオを迅速に制作し、共有できます。
HeyGenは魅力的なビデオを迅速に作成するためにどのような利点を提供しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストビデオ機能を活用して、プロフェッショナルなビジュアルと音声で魅力的なビデオを迅速に作成できます。複雑なビデオ編集の必要性を大幅に削減し、ビデオ制作を誰にでもアクセスしやすく効率的にします。