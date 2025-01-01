デジタルコンテンツライセンスビデオを迅速に作成
HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、ビデオライセンスを通じてデジタル資産の新たな収益を解放し、強力なビジュアルを作成します。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナル向けに、商業利用のためのビデオライセンスを活用し、ビデオコンテンツを広く合法的に配信する方法を示す、60秒のプロフェッショナルなビデオを制作します。HeyGenのAIアバターを利用して、主な利点とベストプラクティスを紹介します。
法務チーム、コンテンツマネージャー、ブランドストラテジストを対象に、すべてのデジタル資産における権利とクリアランスの重要性を強調する、30秒の情報ビデオを開発します。権威あるビジュアルスタイルと画面上のテキストハイライトを組み合わせ、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して簡単に生成します。
制作会社やメディアエージェンシーは、AIビデオ生成がライセンス管理プロセスを効率化する方法を紹介する、50秒のモダンで効率的なビデオを作成できます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、簡略化されたワークフローを視覚的に表現し、現代のライセンスソリューションの利点を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはデジタルコンテンツライセンスビデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenは高度なAIビデオ生成を活用して、ユーザーがデジタルコンテンツライセンスビデオを効率的に作成できるようにします。これらのAI駆動のビデオは、さまざまな商業利用のケースに適しており、制作ワークフローを効率化します。
HeyGenはビデオライセンスと資産管理をどのようにサポートしますか？
HeyGenは包括的なメディアライブラリやブランディングコントロールなどの強力な機能を提供し、クリエイターがデジタル資産の創造的なコントロールを維持できるようにします。これにより、ビデオライセンス戦略へのシームレスな統合が可能になります。
HeyGenで配信やソーシャルメディア向けのさまざまなタイプのビデオを生成できますか？
もちろんです！HeyGenは多様なビデオテンプレートとAIアバターを提供し、UGCビデオに適したスタイルを含む幅広いビデオコンテンツを生成できます。これにより、ソーシャルメディアなどのプラットフォームでの簡単な配信が可能になります。
HeyGenはビデオコンテンツマーケティングの適切な権利とクリアランスの確保を支援しますか？
HeyGenはビデオコンテンツマーケティングのための強力なAIツールを提供し、プロフェッショナルなビデオを生成することができます。HeyGenは作成を支援しますが、ユーザーはライセンスの管理と配信されるビデオコンテンツのすべての必要な権利とクリアランスの確保に責任を持ちます。