学生向けデジタル市民権ビデオを作成する
AIアバターを使用して、教育者が魅力的なデジタル市民権ビデオレッスンを作成できるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高校生と教育者を対象にした60秒の感動的な公共サービスアナウンスメントを開発し、「サイバーブリング」とその影響について「意識を高める」ことを目的としています。ビデオは、現実的でありながら感受性のあるビジュアルアプローチを採用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して強力なメッセージを伝え、アクセシビリティのために字幕を含め、明確で共感的なトーンを確保します。
一般の人々向けに、「人工知能」の概念を「デジタル市民権」の広い文脈で解明する30秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルの美学は洗練されており、インフォグラフィックを駆使して、HeyGenのテンプレートとシーンを活用し、複雑な情報を簡潔に提示し、権威あるボイスオーバーを伴います。
「教育者」向けに、カリキュラム用の「デジタル市民権ビデオレッスン」を効果的に作成する方法を示す実用的な50秒のチュートリアルビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで教育的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの画面録画と教育用ストック映像を組み込み、スクリプトからのテキストをビデオに変換して正確なスクリプトを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは教育者が魅力的なデジタル市民権ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、教育者が高品質なデジタル市民権ビデオレッスンを迅速に作成できるようにします。これにより、学生にオンライン安全やサイバーブリングなどの重要なトピックについての意識を高めることが簡単になります。
HeyGenはアニメーションデジタル市民権ビデオのためにどのようなアニメーションツールを提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやカスタマイズ可能なテンプレートを含む高度なアニメーションツールを提供し、魅力的なアニメーションデジタル市民権ビデオを制作します。カリキュラムを強化するために、ボイスオーバー生成やマルチメディア要素を統合することもできます。
HeyGenはさまざまなデジタル市民権ビデオレッスンのトピックに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、サイバーブリング、デジタルフットプリント、人工知能の影響など、幅広いトピックをカバーするデジタル市民権ビデオレッスンを作成するのに適しています。教育者は学生のために包括的なレッスンプランを簡単に開発できます。
HeyGenで作成されたビデオのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、ロゴや色を統合して、デジタル市民権ビデオが学校のアイデンティティに合うようにする強力なブランディングコントロールを提供します。また、多様なメディアライブラリを活用し、さまざまなアスペクト比でエクスポートして最適な視聴を実現できます。