デジタル導入ビデオを瞬時に作成

カスタムアニメーションビデオを使用して、従業員の導入を加速し、トレーニングを簡素化します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオで簡単に生成可能です。

154/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製品チームのカスタマーサポート問い合わせを減らすことを目的とした、一般的なソフトウェア機能を説明する45秒のアニメーションハウツーデモビデオを開発します。このビデオは、フレンドリーで情報豊かな視覚スタイルを採用し、ステップバイステップの指示を提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、正確で明確なナレーションを確保し、洗練された結果を得ます。
サンプルプロンプト2
新入社員向けの30秒のアニメーションショートをデザインし、効果的なオンボーディングプロセスに焦点を当てます。この作品は、HRプロフェッショナルが共有するための歓迎的でダイナミックな体験を視覚的にストーリーテリングで作り出します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、画面上のグラフィックを補完する温かく励みになるオーディオトラックを追加します。
サンプルプロンプト3
新しいソフトウェアアップデートの利点を示す詳細な90秒のデモビデオとウォークスルーを制作し、既存のユーザーと潜在的な顧客の製品導入を促進します。営業チーム向けに作成されたこのビデオは、洗練された情報豊かで説得力のある視覚スタイルを維持します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、この包括的なデモンストレーションを簡単に構築し、主要な機能を効果的に強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デジタル導入ビデオの作成方法

デジタル導入を促進し、ユーザーオンボーディングを強化するプロフェッショナルで魅力的なアニメーションハウツーデモビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成
デジタル導入ビデオのための明確で簡潔なスクリプトを作成します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、画面上のプレゼンターとして使用し、視聴者にとってより親しみやすくプロフェッショナルなハウツービデオを作成します。
3
Step 3
ブランディングとキャプションを追加
会社のロゴやブランドカラーなどのブランディングコントロールを取り入れ、明確さとアクセシビリティのために必要な字幕/キャプションを追加して、デジタル導入ビデオを個別化します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、完成したデジタル導入ビデオをダウンロードし、プラットフォーム全体での配信に向けて完璧にフォーマットされた状態にします。ユーザーの理解と導入を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なデジタルプロセスを簡素化

.

複雑なソフトウェア機能やワークフローを、理解しやすいアニメーションデモビデオに分解し、ユーザーオンボーディングとトレーニングを簡素化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なデジタル導入ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストをAIアバターとダイナミックなシーンを使用して魅力的なコンテンツに変換することで、ユーザーが魅力的なデジタル導入ビデオを作成するのを支援します。この生成AIプラットフォームは、高品質なアニメーションハウツーデモビデオを簡単に制作し、さまざまなプラットフォームでのユーザー導入を改善し、全体的な従業員導入と製品導入を向上させます。

AIアバターは従業員導入とトレーニングの向上にどのように役立ちますか？

HeyGenはリアルなAIアバターを活用して、従業員導入とトレーニング資料を個別化し、向上させます。これらのAI駆動キャラクターは、一貫した明確な指示を提供し、新しいソフトウェアの実装のような複雑なトピックを、リモートチームやオンボーディングプロセスにとってよりアクセスしやすく魅力的にします。

HeyGenは高品質なハウツーおよびデモビデオの制作プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なテキスト-to-ビデオ機能と豊富なテンプレートライブラリを通じて、高品質なハウツーおよびデモビデオの制作を大幅に簡素化します。生成AIを活用することで、アニメーションウォークスルーや指導アニメーションを迅速に作成し、貴重な時間とリソースを節約しながら、サポート業務を拡大し、視覚的なストーリーテリング資産を作成できます。

HeyGenはセルフサービスリソースやカスタマーサポートコンテンツの作成に使用できますか？

はい、HeyGenは包括的なセルフサービスリソースやカスタマーサポートコンテンツの開発に理想的なソリューションです。AIトレーニングビデオやアニメーション解説、チュートリアルなどの視覚的なストーリーテリング資産を簡単に作成し、ユーザーをガイドし、サポートチケットを効率的に減少させ、全体的な顧客体験を向上させます。