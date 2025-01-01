DevOpsセキュリティトレーニングビデオを簡単に作成

チームに重要なDevSecOpsの原則とセキュアパイプラインを提供します。HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに変換します。

209/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
DevOps環境で効果的な脅威モデリングを行うための90秒の指導ビデオを開発してください。セキュリティアーキテクトとシニア開発者を対象とし、ビジュアルスタイルは真剣で詳細にし、例の図やワークフローの画面録画を利用し、権威あるナレーションを加えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、構造化されたコンテンツから迅速に洗練されたビデオを生成します。
サンプルプロンプト2
GitHub CodeQLのような自動化されたセキュリティ分析ツールをCI/CDパイプラインに統合する方法を示す2分間のチュートリアルを制作してください。経験豊富なDevOpsエンジニア向けに設計され、ダイナミックで技術的なビジュアルスタイルを持ち、実用的なステップを明確な画面共有と簡潔な説明で紹介します。HeyGenのナレーション生成を利用して、デモ全体を通じて明確でプロフェッショナルな音声ナレーションを確保します。
サンプルプロンプト3
クラウドプラットフォームエンジニアを対象とした、セキュアパイプライン内での継続的なセキュリティ検証の実装に関する45秒のマイクロラーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでインフォグラフィック駆動型にし、ベストプラクティスと重要なチェックポイントを迅速に強調し、クリアなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで、アクセシビリティを向上させ、多様な視聴者に重要なポイントを強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

DevOpsセキュリティトレーニングビデオの作成方法

魅力的で製品に正確なトレーニングビデオを開発し、DevSecOpsの原則を組み込み、チーム全体のセキュリティプラクティスを効率的に向上させます。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
DevSecOpsの原則とセキュアコーディングプラクティスを概説します。テキスト-to-ビデオ機能を使用して、詳細なスクリプトを迅速にビジュアルナラティブに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
セキュリティの洞察を提示するプロフェッショナルなAIアバターを選択し、コンテンツを視覚的に一貫性のあるものにして、視聴者を引き付けます。
3
Step 3
ナレーションとキャプションを追加
高品質のナレーションをビデオに統合し、重要なセキュリティプラクティスをすべての学習者に明確に伝え、アクセシビリティを確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ビデオの正確性とインパクトを確認します。さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、洗練されたDevOpsセキュリティトレーニングビデオをエクスポートして展開準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なセキュリティ概念を簡素化

.

複雑なDevSecOpsの原則とセキュリティツールを、すべてのスキルレベルに対応した明確で理解しやすいビデオコンテンツに簡単に変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてDevOpsセキュリティトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとAI駆動のビデオテンプレートを活用して、強力なDevOpsセキュリティトレーニングビデオの作成を簡素化します。技術的なスクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換でき、重要なセキュリティプラクティスのコンテンツ作成をよりアクセスしやすく、効率的にします。

HeyGenで作成したトレーニングでどのようなDevSecOpsの原則をカバーできますか？

HeyGenを使用すると、脅威モデリング、自動化されたセキュリティ分析、セキュアパイプラインの構築など、コアなDevSecOpsの原則を包括的にカバーできます。私たちのプラットフォームは、複雑なセキュリティツールと検証プロセスを説明する詳細なスクリプトをサポートし、徹底的なDevOpsセキュリティトレーニングを保証します。

HeyGenはDevOpsセキュリティトレーニングをより魅力的で包括的にするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなナレーション生成、自動生成されたキャプション、ダイナミックなビデオテンプレートを通じて、DevOpsセキュリティトレーニングの魅力を高めます。このアプローチは、GitHub CodeQLやセキュリティ検証のような重要なセキュリティプラクティスと概念を、簡単に理解でき、記憶に残る形式で伝えるのに役立ちます。

HeyGenはセキュアなDevOpsビデオコンテンツの効率的な作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenはリアルなAIアバターを使用したテキスト-to-ビデオ制作を可能にすることで、セキュアなDevOpsビデオコンテンツの作成効率を大幅に向上させます。事前に構築されたビデオテンプレートとブランディングコントロールを利用して、DevOpsパイプライン全体で重要なセキュリティプラクティスをカバーする高品質で一貫したトレーニングモジュールを迅速に制作し、ビデオ作成のワークフローを合理化します。