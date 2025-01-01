チームのためのデバイス管理ビデオを簡単に作成

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して、デバイスグループの管理を簡素化する魅力的なビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ITサポートチームやジュニアシステム管理者向けに、デバイスグループを効果的に管理し、ワークフローを簡素化するための1分間のチュートリアルを学びましょう。このビデオは、クリーンでステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、グループ構造の作成やデバイスの割り当て方法を実演する実用的なデモンストレーションを示します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、この重要なトレーニングコンテンツを迅速に制作し、セットアップを迅速かつ効率的に行います。
サンプルプロンプト2
技術アーキテクトやシニアITプロフェッショナル向けに開発された、最先端のMDMソリューションの高度な同期メカニズムとペイロード構造を2分間で詳しく説明するエクスプレイナーに深く入り込みましょう。ビジュアルプレゼンテーションは、複雑なJSONオブジェクトとアニメーション化されたデータフローを特徴とし、真剣で非常に情報豊富な教育的トーンを維持します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、複雑な技術レイアウトを効果的に提示し、メディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで本物のシステムインタラクションを示します。
サンプルプロンプト3
運用チームやネットワークエンジニアを対象にした、メンテナンスモードの有効化とデバイスステータスの専用チャネルを通じた監視の重要なプロセスを理解するための実用的な75秒ガイドです。このビデオは、CheckInリクエスト処理の実際のシナリオをシミュレートする、簡潔で直接的なビジュアルおよびオーディオスタイルを採用します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、正確で一貫した配信を確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまな内部プラットフォームにエクスポートします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デバイス管理ビデオの作成方法

複雑なデバイス管理プロトコルを明確でプロフェッショナルなビデオガイドに簡単に変換することで、チームの学習プロセスを効率化します。

1
Step 1
デバイス管理のスクリプトを作成
HeyGenの強力な「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、デバイス管理に関する詳細な指示を魅力的で理解しやすいビデオコンテンツに変換し、明確なコミュニケーションの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
HeyGenの多様な「AIアバター」から選択して、デバイス管理コンテンツをプロフェッショナルに提示します。内蔵の「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連メディアを取り入れて、重要なポイントを示し、さらに明確さを高めます。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディング要素を追加
HeyGenの先進的な「ボイスオーバー生成」を活用して、明確で自然なナレーションを提供します。「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して、すべての指導ビデオで一貫性とプロフェッショナリズムを確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
HeyGenの多用途な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを使用して、指導ビデオを完成させます。デバイスグループの管理方法を効果的に伝える高品質なビデオを制作し、チームやクライアントに配布する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な技術概念を簡素化

AI生成の明確で簡潔なビデオを通じて、複雑なMDMプロトコル、ペイロード、JSONオブジェクトを簡単に説明します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なデバイス管理ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、複雑なデバイス管理の概念を説明するプロフェッショナルなビデオを効率的に制作します。デバイスグループの管理やMDMソリューションの実装に関する明確なチュートリアルを作成し、技術情報をよりアクセスしやすくします。

HeyGenは宣言型デバイス管理とMDMプロトコルの説明を簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenの強力なテキストビデオ機能を使用すると、宣言型デバイス管理やMDMプロトコルに関する複雑な技術文書を、AIアバターとボイスオーバーを備えた理解しやすいビデオコンテンツに変換できます。これにより、技術的な構成やペイロードをオーディエンスに伝えやすくなります。

HeyGenはデバイスグループ管理タスクのデモンストレーションにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、デバイスグループの管理、デバイスの割り当て、またはメンテナンスモードの有効化を説明するために、視覚的にデモンストレーションするのに最適なテンプレートとシーンを提供します。カスタムブランディングと字幕を追加して、MDMソリューションの明確さを向上させることができます。

HeyGenはデバイス同期やJSONオブジェクトを説明するビデオのプロフェッショナルな品質をどのように確保しますか？

HeyGenは、デバイス同期やJSONオブジェクトなどのトピックをカバーするビデオの高品質な出力を、先進的なボイスオーバー生成とブランディングコントロールを通じて確保します。これにより、CheckInリクエストやステータスチャネルなどの技術的なプロセスを明確に説明する、一貫したプロフェッショナルなビデオ資産を制作できます。