デバイス暗号化ビデオを簡単かつ迅速に作成

AIアバターを使用して、BitLockerやTrusted Platform Moduleのような複雑なデバイス暗号化トピックを簡潔で魅力的に説明します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の指導動画を開発し、デバイス暗号化を保護する上でのTrusted Platform Module (TPM)の重要性と、リカバリキーを安全に管理する方法を強調します。親しみやすく情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、モーショングラフィックスと安心感のある音声で提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、技術的な概念を非専門家向けに簡単にする魅力的なコンテンツを迅速に生成します。
サンプルプロンプト2
上級Windowsユーザー向けに設計された90秒の包括的なチュートリアルを制作し、グループポリシーエディタとUSBフラッシュドライブを使用してデバイス暗号化のスタートアップオプションを設定する方法を示します。ビデオには詳細で段階的なビジュアルプレゼンテーションが必要で、正確な画面上の指示と落ち着いた権威あるナレーションが補完されます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、複雑なガイド全体で一貫した高品質の音声ナレーションを確保します。
サンプルプロンプト3
新しい技術ユーザー向けに、デバイス暗号化の基本的な利点を説明し、暗号化プロセスを解明する30秒の簡潔なビデオを作成します。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、シンプルなアナロジーとポジティブでアップビートな音声トーンを使用します。HeyGenの字幕/キャプションを組み込むことで、初心者にとって複雑な情報を理解しやすくし、明確さとアクセスしやすさを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デバイス暗号化ビデオの作成方法

HeyGenの強力なビデオ作成ツールを使用して、複雑な技術情報を簡素化し、プロフェッショナルで魅力的なデバイス暗号化ガイドを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
デバイス暗号化を詳細に説明する正確なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、あなたの書いたコンテンツを動的なビデオに簡単に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
BitLockerのような複雑なトピックを明確かつ魅力的に説明するために、プロフェッショナルなAIアバターの多様なラインナップから選択します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを適用
ドライブの暗号化方法を示す関連ビジュアルや画面録画でビデオを強化します。HeyGenのブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して、独自の美学を適用し、一貫した外観を実現します。
4
Step 4
字幕を生成し、エクスポート
ビデオの正確性を確認し、「リカバリキー」などの詳細が明確であることを確認します。正確な字幕を自動生成して、最終ガイドをエクスポートする前にアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なIT概念の簡素化

Trusted Platform Moduleやドライブ暗号化のような複雑なトピックを、明確で理解しやすいビデオ説明に分解します。

background image

よくある質問

HeyGenはデバイス暗号化に関する技術ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、デバイス暗号化に関する技術ビデオの作成を簡素化します。これにより、BitLockerや暗号化プロセスのような複雑なトピックを効率的に説明することができ、カメラクルーを必要としません。

HeyGenは複雑なドライブ暗号化の概念を明確に説明するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、AIアバター、ボイスオーバー生成、字幕を提供し、BitLocker、Trusted Platform Module (TPM)、リカバリキーの重要性などの複雑なドライブ暗号化の概念を明確に説明します。魅力的なコンテンツを簡単に作成し、オーディエンスを教育することができます。

HeyGenはWindowsやBitLockerのセットアップの暗号化プロセスを示すのに役立ちますか？

はい、HeyGenはAIアバターと画面録画やメディアライブラリからのビジュアルエイドを組み合わせることで、暗号化プロセスを効果的に示すことができます。これにより、BitLockerのセットアップやWindowsでのドライブの暗号化手順を簡単に説明できます。

HeyGenはデバイス暗号化の指導コンテンツのブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはブランディングコントロールを提供し、デバイス暗号化やBitLockerを説明するビデオに会社のロゴや色を組み込むことができます。これにより、すべての技術トレーニング資料に一貫したプロフェッショナルな外観を確保できます。