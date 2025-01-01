AIで開発者オンボーディング動画を簡単に作成
AIアバターを活用して、リモート開発者のオンボーディングを加速し、数分で魅力的な技術トレーニングモジュールを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ジュニア開発者を対象にした60秒の指導動画をデザインし、チームのワークフローに特有のコア技術概念を説明してください。動画は動的なビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストと明瞭な音声を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能と自動字幕/キャプションを活用して、技術トレーニングモジュール内での理解を深めてください。
新しい開発者全員向けに、会社の文化と初期のチーム挨拶を強調する30秒の紹介動画を制作してください。温かく魅力的なビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルな背景音楽を組み合わせ、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを統合して、個人的で魅力的な開発者オンボーディング動画を作成してください。
新しいプロジェクトに参加する経験豊富な開発者向けに、重要な開発ツールやプロセスを示す50秒の簡潔な動画を開発してください。効率的で直接的なビジュアルスタイルと正確なナレーションを持たせ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してマルチプラットフォーム対応を実現し、開発者オンボーディング動画を作成する際に一貫した配信を行ってください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして開発者オンボーディング動画の作成を効率化しますか？
HeyGenのAI搭載ツールを使用すると、プロフェッショナルな開発者オンボーディング動画を迅速に作成できます。AIアバターとスクリプトからのテキスト動画を活用することで、複雑な従来の動画制作を必要とせずに、魅力的で一貫性のあるオンボーディングコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenのAIを使用して開発者オンボーディング動画をパーソナライズできますか？
もちろんです！HeyGenはAIアバターと高度なAIボイスアクター機能を通じてパーソナライズを可能にします。多様なプレゼンターと声を使用してカスタマイズされたオンボーディング動画を作成し、新しい開発者にとって親しみやすく魅力的な体験を提供し、ローカライズされたオンボーディングコンテンツもサポートします。
HeyGenは技術トレーニングモジュールの作成に最適な理由は何ですか？
HeyGenは技術トレーニングモジュールのための強力な動画作成ツールであり、効率を重視したさまざまな機能を提供します。事前に作成された動画テンプレート、包括的なメディアライブラリ、テキスト動画機能を活用して、明確でアニメーション化された動画説明を迅速に生成できます。
HeyGenはグローバルなリモート開発者オンボーディングのための動画ローカライズをサポートしていますか？
はい、HeyGenは多様なチームにわたるリモート開発者オンボーディングに不可欠な動画ローカライズに対応しています。強力な音声生成と自動字幕/キャプションを備えており、オンボーディング動画をさまざまな言語に簡単に適応させ、すべてのチームメンバーが明確でアクセスしやすいローカライズされたオンボーディングコンテンツを受け取れるようにします。