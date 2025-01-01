注目される開発スプリント要約ビデオを作成

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用したダイナミックなスプリントアップデートで、アジャイルワークフローのエンゲージメントと明確さを向上させましょう。

169/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
分散型スクラムチーム向けに設計された90秒の非同期スプリントアップデートビデオを開発し、完了したユーザーストーリーと直近の優先事項を強調します。ビデオはダイナミックなオンスクリーンテキストオーバーレイビジュアルスタイルを持ち、エネルギッシュで明瞭な声で、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能をフル活用してコンテンツを迅速に生成し、異なる環境でのアクセシビリティのために字幕/キャプションを追加します。
サンプルプロンプト2
プロダクトオーナーとエンドユーザーに向けた2分間のスプリントデモビデオで新機能をどのように提示し、エンドユーザーの視点から魅力的に見せることができますか？ビデオはインタラクティブでステップバイステップのビジュアルスタイルを要求し、親しみやすく説明的なナレーションで構築され、HeyGenのテンプレートとシーンを効率的に使用し、重要な画面録画のためにメディアライブラリ/ストックサポートで強化されます。
サンプルプロンプト3
開発チームメンバーとQAスペシャリスト向けに設計された技術的な要約ビデオは、スプリントの目標と完了の定義を75秒以内で簡潔にまとめる必要があります。これは、データ駆動型のビジュアルスタイルを要求し、オンスクリーンの図表とチャートを特徴とし、正確で権威ある声とともに、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してマルチプラットフォーム対応を実現し、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用してコンテンツ生成を効率化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

開発スプリント要約ビデオの作成方法

AIを活用して開発スプリントの要約を魅力的でプロフェッショナルなビデオに変換し、チームとステークホルダーに対して明確で簡潔な非同期アップデートを保証します。

1
Step 1
要約スクリプトを作成
スプリント要約ビデオの内容をスクリプトエディターに書き込むか貼り付けて、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用してビデオの基礎を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択してスプリントアップデートを提示し、ステークホルダーに対してプロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを保証します。
3
Step 3
明瞭なボイスオーバーを生成
スクリプトに対して自然な音声のボイスオーバーを自動生成し、字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを向上させ、すべてのチームメンバーにとってより魅力的なビデオを作成します。
4
Step 4
アップデートをエクスポートして共有
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して簡単にエクスポートし、チームとステークホルダーにシームレスな非同期スプリントアップデートを共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオでスプリントの成果を披露

.

魅力的なAIビデオを使用してスプリントの成果と製品デモを効果的に示し、すべての視聴者に明確さとインパクトを保証します。

background image

よくある質問

HeyGenはアジャイル開発チームのためのスプリント要約ビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは、スクラムチームが高度なAIアバターとテキストビデオジェネレーターを使用してプロフェッショナルなスプリント要約ビデオを効率的に作成できるようにします。これにより、従来の録画や編集にかかる時間と労力が大幅に削減され、非同期スプリントアップデートが簡単になります。

HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターを使用して魅力的なスプリントデモビデオを制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、ステークホルダーの注目を集めるダイナミックなスプリントデモビデオを作成します。ロゴや色などのブランディング要素を簡単にカスタマイズして、一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。

HeyGenは効率的なスプリントレビュー動画編集と要約のためにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenのAIビデオエディターには、テキストベースの編集や無音部分の削除などの機能が含まれており、スプリントレビュー動画の迅速な修正が可能です。また、AI要約をサポートしており、ステークホルダーに対して明確で簡潔なプレゼンテーションを行うために重要なポイントを強調します。

HeyGenはリモートスプリント計画やチームの進捗アップデートなど、さまざまなチームコミュニケーションのニーズに適していますか？

はい、HeyGenはリモートスプリント計画セッションから日々のスタンドアップアップデートまで、多様なチームビデオの作成に非常に適しています。テンプレートと簡単な共有オプションにより、分散チーム間での明確なコミュニケーションとコラボレーションを促進し、アジャイル開発ワークフロー全体を向上させます。