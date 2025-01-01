AIで簡単に部門概要ビデオを作成
AIアバターを使用して、ブランドを人間味あふれるものにし、オンボーディングを効率化する魅力的な概要ビデオを作成します。
外部の利害関係者や潜在的なクライアントを対象にした45秒の「チーム紹介」ビデオを開発し、活気ある企業文化を紹介してください。このビデオは、ダイナミックでエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、クイックカットと親しみやすい非公式な音声トーンを特徴とし、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して迅速に制作します。
ウェブサイト訪問者やソーシャルメディアのフォロワー向けに、30秒の簡潔な会社紹介ビデオを制作し、ブランドを人間味あふれるものにします。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでインスパイアリングなもので、ブランドに合わせた色とインパクトのある音楽を使用し、HeyGenの「字幕/キャプション」のサポートを活用して、プラットフォーム全体でのアクセシビリティを確保します。
求職者や大学生向けに、従業員の旅路と日々の責任を本物の証言を通じて強調する、75秒の魅力的なリクルートメントビデオをデザインしてください。このビデオは、温かく自然なビジュアルスタイルと誠実な音声を採用し、HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を利用して、話し言葉のナラティブをシームレスに統合します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
HeyGenはどのようにして会社の内部コミュニケーションとオンボーディングを向上させることができますか？
HeyGenを使用すると、AIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、会社紹介ビデオや部門概要を含む魅力的な概要ビデオを簡単に作成できます。これにより、オンボーディングが効率化され、組織全体の内部コミュニケーションが向上します。
HeyGenはどのような企業文化ビデオを制作できますか？
HeyGenは、チーム紹介ビデオや従業員インタビューを含む魅力的な企業文化ビデオを制作することで、ブランドを人間味あふれるものにすることができます。撮影クルーを必要とせず、AIアバターを活用してチームを表現し、ブランドアイデンティティを効果的に共有します。
HeyGenのAIアバターはどのようにしてビデオ制作を効率化しますか？
HeyGenのAIアバターは、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルな表情とナレーションでメッセージを伝えるAIビデオアシスタントとして機能します。この機能により、さまざまなマーケティング資産や内部コミュニケーションの制作が加速されます。
HeyGenはどのようにしてすべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性を確保しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、特定のブランドアイデンティティをすべてのビデオに簡単に組み込むことができます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートの幅広い選択肢を活用して、常にプロフェッショナルなマーケティング資産を制作できます。