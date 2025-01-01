デモ環境トレーニングビデオの作成: 究極のガイド

ダイナミックなAIアバターを使用して、魅力的な製品デモやオンライン研修コースを迅速に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内従業員向けに高度な技術概念を分解する1.5分間のダイナミックなビデオベースの学習モジュールを作成してください。視覚スタイルは魅力的なアニメーション解説で、AIアバターを組み込んで視聴者をインタラクティブなデモビデオシナリオに導きます。このモジュールは、エンジニアリングおよび製品チームのスキルアップを目的としており、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を効果的に活用します。
サンプルプロンプト2
既存の顧客向けに特定のトラブルシューティングワークフローを示す1分間の簡潔な製品デモビデオを制作してください。ビデオは直接的でステップバイステップのスクリーンキャストを使用し、プロフェッショナルなトーンとクリアなビジュアルで、録画デモンストレーションビデオの理解を容易にします。経験豊富なユーザーと技術文書作成者向けに調整されており、HeyGenの字幕/キャプションとアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能が役立ちます。
サンプルプロンプト3
学生や技術研修生に新しいデモ環境の基本機能を紹介する90秒のアニメーション研修ビデオを開発してください。視覚と音声スタイルは活気に満ちた指導的なもので、アニメーション解説ビデオを通じて複雑な情報をアクセスしやすくします。このプロジェクトは教育目的を対象としており、HeyGenのテンプレート＆シーンとメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に使用して豊かな学習体験を作り出します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デモ環境トレーニングビデオの作成方法

魅力的なビジュアルと明確なナレーションでユーザーをデモ環境に案内するプロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
スクリプトとストーリーボードを作成
デモ環境の主要なアクションを概説し、詳細なスクリプトを書きます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、初期シーンを迅速に生成します。
2
Step 2
デモンストレーション映像を統合
デモステップを実行する画面を録画します。その後、この映像をHeyGenプロジェクトにシームレスに「アップロード」し、編集と強化の準備をします。
3
Step 3
魅力的なナレーションとビジュアルを追加
明確なナレーションでビデオを強化します。HeyGenの「AIアバター」を活用してコンテンツを提示し、デモ環境トレーニングにプロフェッショナルなタッチを加えます。
4
Step 4
ビデオを洗練し、エクスポート
トレーニングビデオを明確にするためにレビューし、「字幕/キャプション」を追加して、より広いアクセスとエンゲージメントを図ります。最後に、完成したデモをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なデモンストレーションを明確化

AIを使用して複雑なデモ環境プロセスやソフトウェアデモンストレーションを簡素化し、すべての学習者にとって複雑なトピックを理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenは技術デモンストレーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用することで、技術「デモンストレーションビデオ」の作成プロセスを簡素化します。これにより、複雑な手動の「ビデオ編集」や長時間の録画セッションなしで、魅力的な「ソフトウェアデモ」や「スクリーンキャストデモ」を迅速に生成できます。

HeyGenはトレーニングビデオに画面録画を効果的に統合できますか？

はい、HeyGenは「画面録画」映像をシームレスに統合し、ダイナミックで包括的な「トレーニングビデオ」を作成できます。「AIボイスオーバー」と自動生成された「字幕/キャプション」を追加することで、プロフェッショナルでアクセスしやすい「ビデオベースの学習」コンテンツを提供します。

HeyGenを使用した製品デモンストレーションビデオのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、ロゴや色を含む強力な「ブランディングコントロール」を通じて、「製品デモ」や「アニメーション研修ビデオ」の広範なカスタマイズを提供します。さまざまなプロフェッショナルな「テンプレート＆シーン」と「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して、「デモンストレーションビデオ」がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

AIボイスオーバーはオンライン研修コースをどのように強化できますか？

HeyGenの「AIボイスオーバー」技術と「スクリプトからのテキストビデオ」機能により、「オンライン研修コース」や「アニメーション解説ビデオ」のプロフェッショナルなナレーションを迅速に生成できます。この技術的な能力により、明確で一貫した音声が保証され、「ビデオベースの学習」コンテンツを非常に魅力的で理解しやすいものにします。