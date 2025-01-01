正確な予測のための需要計画ビデオを作成
過去のデータを活用して顧客の需要を満たし、動的なAIアバターでコストを削減します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
データアナリストとオペレーションチーム向けに、効果的なデータ収集方法とさまざまな予測モデルの適用を示し、予測精度を向上させる90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは正確で分析的であり、動的なグラフィックスと画面上のテキストを利用し、HeyGenの字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して複雑なデータ表現を強化します。
物流コーディネーターと在庫管理者を対象に、需要計画プロセスの最適化が在庫補充を効率化し、コストを大幅に削減する方法を示す2分間のケーススタディビデオを制作してください。このビデオは、実際の例を用いた解決志向で魅力的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して迅速に組み立てられます。
営業やマーケティングを含むクロスファンクショナルなビジネスチーム向けに、効果的なコラボレーションの重要性と、より強固な需要計画の成果を得るために過去のデータを活用する方法を強調する1.5分の情報ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で協力的であり、会議の場面で多様なアバターを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、AIアバターを使用してさまざまなプラットフォームに柔軟にエクスポートできます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは複雑な予測モデルを説明する需要計画ビデオをどのように作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なプレゼンテーションに変換し、AIアバターを使用して需要計画ビデオを作成することを可能にします。これにより、複雑な予測モデルや統計的予測手法を明確かつ簡潔に説明し、ステークホルダーが重要な洞察を効率的に把握できるようにします。
サプライチェーン管理における需要予測コミュニケーションにHeyGenを使用する利点は何ですか？
HeyGenを使用した需要予測コミュニケーションは、サプライチェーンの機敏性と透明性を向上させます。重要な更新のコミュニケーションを迅速化することでコストを削減し、過去のデータの洞察をよりよく理解することで顧客の需要を満たす能力を向上させます。
HeyGenはデータ収集の洞察やダッシュボードとレポートを魅力的なビデオコンテンツに変換できますか？
もちろんです。HeyGenは、生のデータ収集の洞察や静的なダッシュボードとレポートを動的なビデオナarrativesに変換するのに優れています。HeyGenを使用すると、主要な指標を視覚的に提示するプロフェッショナルなビデオを生成し、チーム全体のコラボレーションと理解を向上させることができます。
HeyGenは頻繁な更新が必要な企業の需要計画プロセスをどのように効率化しますか？
HeyGenは、テキストからの迅速なオンデマンドビデオ作成を可能にすることで、需要計画プロセスを大幅に効率化します。この機能により、新しい予測、在庫調整、または在庫補充戦略を迅速かつ一貫して伝えることができ、全体的な運用の応答性を向上させます。