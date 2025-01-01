デマンドジェンベストプラクティスビデオを作成：キャンペーンをマスターする
HeyGenのAIアバターを使用して、強力なブランドストーリーテリングを実現する素晴らしいビデオを簡単に作成し、コンバージョンを促進し、エンゲージメントを高めましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クリエイティブ最適化とA/B実験を通じてビデオ広告のパフォーマンスを向上させたいデジタルマーケターを対象とした30秒のダイナミックなビデオを開発してください。このビデオは、異なる広告バリエーションを示すクイックなスプリットスクリーン比較を特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、プラットフォーム間での適応性を示す直接的でエネルギッシュなナレーションを提供します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、縦型ビデオフォーマットで高品質なビジュアル体験を最大限に活用してリーチとエンゲージメントを最大化する方法を紹介する60秒の魅力的なビデオを制作してください。内容はテンポが速く、ビジュアルが豊かで、HeyGenのAIアバター機能を使用して作成されたトレンディで魅力的なAIアバターによって提示されます。
ブランドストーリーテリングを強化し、効果的な行動喚起（CTA）でコンバージョンを促進したい企業を対象とした50秒の魅力的なビデオをデザインしてください。このビデオは、シネマティックで感情に訴えるビジュアルと、HeyGenの字幕/キャプション機能によって生成された明確でプロフェッショナルな字幕/キャプションを特徴とし、強力なナラティブの影響を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてデマンドジェンキャンペーンを魅力的な広告で強化できますか？
HeyGenはAIアバターとダイナミックなビデオ作成を通じて高品質なビジュアル体験を提供します。クリエイティブなフォーマットとアスペクト比のリサイズを活用して、オーディエンスの注目を集め、デマンドジェンキャンペーンのリーチとエンゲージメントを促進する関連性のあるクリエイティブを生成できます。
HeyGenはブランドストーリーテリングのためにどのようなクリエイティブフォーマットを提供していますか？
HeyGenは多様なクリエイティブフォーマットをサポートしており、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して魅力的なブランドストーリーテリングを作成できます。ブランドコントロールやメディアライブラリのアセットを簡単に組み込んで、さまざまなプラットフォームに合わせた縦型ビデオコンテンツを生成できます。
HeyGenはデマンドジェンベストプラクティスビデオの作成プロセスを簡素化しますか？
もちろんです。HeyGenはデマンドジェンコンテンツの制作を効率化する強力なビデオ作成ツールです。スクリプトからのテキストからビデオ、ボイスオーバー生成、自動字幕などの機能を活用して、キャンペーン用の高品質なビデオを迅速に作成できます。
HeyGenはコンバージョンを高めるためのクリエイティブ最適化を支援しますか？
はい、HeyGenは異なるビデオや画像アセットを使用した迅速な反復とA/B実験を可能にすることで、クリエイティブ最適化を支援します。アスペクト比やCTAを簡単に調整して、オーディエンスに最も響くものを見つけ、YouTubeなどのプラットフォームでのコンバージョンを促進します。