AIでデリバリー準備ビデオを作成
HeyGenのAIアバターを使用して、従業員のオンボーディングと顧客満足度向上のための魅力的なビデオを制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
顧客に製品到着前後の期待を案内する60秒の「デリバリー準備ビデオ」をデザインし、顧客満足度を向上させます。幅広い消費者層を対象に、明確で簡潔なビジュアルと魅力的な音声スタイルを使用し、スクリプトからのテキストビデオで簡単に制作し、アクセシビリティのために字幕/キャプションをサポートします。
小規模ビジネスがHeyGenのAIツールを使用して魅力的なビデオを作成する方法を紹介する30秒のダイナミックな説明ビデオを開発してください。この視覚的に魅力的な作品は、起業家やマーケティング専門家を対象に、モダンなテンプレートとシーンを使用し、多様なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して作成の容易さを示し、エネルギッシュな音声背景に設定します。
企業クライアントと内部営業チームを対象に、パーソナライズされた自動配送システムの利点を示す50秒の説明ビデオを制作してください。このビデオは、権威あるプロフェッショナルな視覚スタイルを維持し、AIアバターが主要なデータポイントを提示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは従業員のオンボーディングトレーニングビデオをどのように強化できますか？
HeyGenのAIツールを使用すると、非常に魅力的なトレーニングビデオを作成し、効率的な従業員のオンボーディングを実現できます。AIアバターとテキストビデオ機能を活用することで、制作プロセスを効率化し、新入社員のための包括的なデリバリー準備を確保できます。
デリバリー準備ビデオとは何ですか？また、HeyGenはそれをどのように作成するのに役立ちますか？
デリバリー準備ビデオは、製品の発売やサービスの展開に向けてチームが完全に準備できるようにします。HeyGenは、多様なビデオテンプレートと強力なAIツールを備えた直感的なプラットフォームを提供し、これらの重要な説明ビデオを迅速かつコスト効率よく生成するのを容易にします。
HeyGenはパーソナライズされた自動デリバリー準備コンテンツを作成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターとカスタムボイスオーバーを使用して、テキストをビデオにシームレスに変換することで、パーソナライズされた自動デリバリーをサポートします。これにより、一貫性のある魅力的なメッセージングが可能になり、多様なオーディエンスのニーズに応じて複数の言語で展開できます。
HeyGenはデリバリー準備コンテンツの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、テキストをビデオに簡単に変換する機能やプロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリを含む高度なAIツールを通じて、ビデオ制作を簡素化します。これにより、デリバリー準備に不可欠な高品質で魅力的なビデオを制作するために必要な時間とリソースが大幅に削減されます。