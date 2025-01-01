AIでDEIトレーニングビデオを作成

プロフェッショナルなAIボイスオーバーを備えた効果的な多様性と包括性のeラーニングソリューションを簡単に作成し、従業員トレーニングを魅力的にします。

116/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のチームメンバーとマネージャー向けに、無意識のバイアスに焦点を当てた2分間のインタラクティブな社員トレーニングビデオを開発し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、正確なメッセージングと考えさせられる情報豊かなビジュアルとオーディオスタイルを実現します。
サンプルプロンプト2
全社員向けに設計された1分間のマイクロラーニングビデオを制作し、明るくアクセスしやすいビジュアルスタイルと親しみやすいオーディオで、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用してコンテンツを迅速に適応させ、DEIトレーニングの重要なトピックを素早くリフレッシュします。
サンプルプロンプト3
国際的な労働力を対象にしたグローバルに包括的でインスパイアリングなメッセージを持つDEIトレーニングビデオを作成するための1分30秒のビデオを作成し、高度なボイスオーバー生成と明確でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを通じて明確さとプロフェッショナリズムを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

DEIトレーニングビデオの作成方法

多様性と包括性のイニシアチブを魅力的でプロフェッショナルなビデオに変換し、組織全体で理解と尊重を促進する4つの簡単なステップ。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、DEIトレーニングコンテンツを直接貼り付けます。当プラットフォームはスクリプトからのテキストをビデオに変換する技術を利用して、テキストを瞬時にダイナミックなビデオシーンに変換し、多様性トレーニングビデオの作成を効率化します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
多様なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートから選択し、メッセージを視覚的に伝えます。シーンを多様性と包括性のトピックに完全に合わせて調整します。
3
Step 3
ブランディングとボイスで洗練
カスタムブランディングコントロールを使用して、会社のロゴと色をシームレスに統合し、ビデオのプロフェッショナリズムを高めます。プロフェッショナルなAIボイスオーバーと多言語字幕/キャプションを追加して、完成度の高いプレゼンテーションを実現します。
4
Step 4
簡単にエクスポートと共有
高品質なDEIトレーニングビデオを生成して作成を完了します。eラーニングソリューションにシームレスに統合し、組織全体で効果的な従業員トレーニングビデオを提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なDEIコンセプトを簡素化

.

カスタマイズ可能なテンプレートと簡潔なスクリプトを使用して、複雑な多様性と包括性のトピックを明確で理解しやすいビデオモジュールに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてDEIトレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、効果的なDEIトレーニングビデオを作成する力を与えます。スクリプトを簡単に魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなAIボイスオーバーを使用して、多様性と包括性のトレーニングの制作プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenは多様性トレーニングビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、多様性トレーニングビデオのための幅広いカスタマイズオプションを提供しており、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを含んでいます。また、カスタムブランディングコントロールを統合し、より広いアクセス性とプロフェッショナルなeラーニングソリューションのために多言語字幕/キャプションを追加することができます。

HeyGenは従業員トレーニングビデオのためにリアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを生成できますか？

はい、HeyGenは従業員トレーニングビデオを強化するためにリアルなAIアバターとプロフェッショナルなAIボイスオーバーを生成することを専門としています。これにより、DEIトレーニングビデオが魅力的で効果的に情報を伝え、無意識のバイアストレーニングのためのダイナミックなマイクロラーニング体験を促進します。

なぜHeyGenをDEIトレーニングビデオジェネレーターとして選ぶべきですか？

HeyGenは、高品質な多様性と包括性のコンテンツを制作するための効率的なeラーニングソリューションを提供する理想的なDEIトレーニングビデオジェネレーターです。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、組織全体で一貫したメッセージングを確保しながら、プロフェッショナルな従業員トレーニングビデオを迅速に作成できます。