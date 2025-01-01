マインドフルネス: より良い意思決定動画を作成

HeyGenの効率的なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを活用し、個人が正しい決定を下し、変革の可能性を達成することを促します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
個人の成長を求める人々のための45秒の動画を開発し、全体的な健康と幸福を向上させるための実用的なヒントを提示します。ビジュアルの美学は活気に満ちたもので、アップビートな音楽を使用し、アドバイスを伝える魅力的なAIアバターをフィーチャーし、健康のために正しい決定を下すことを促します。
サンプルプロンプト2
アスリートやフィットネス愛好家を対象にした60秒のナラティブ動画を制作し、心と体のつながりを理解することで、身体的持久力における変革の可能性を解き放つ方法を探ります。心理的疲労の構造に対処し、ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでインスパイアリングなもので、力強いイメージとモチベーショナルなスコアを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を通じて、信念がパフォーマンスにどのように影響するかを強調します。
サンプルプロンプト3
重大な人生の選択に直面している若者向けに30秒の動画をデザインし、「正しい決定を下すこと」を単一のイベントではなく反復的なプロセスとして捉えることで、意思決定に関する新しい視点を提供します。ビジュアルはモダンで魅力的なもので、アニメーション化されたグラフィックと明確で簡潔なナレーションを使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能によってアクセシビリティを確保します。これにより、選択に関する不安を軽減し、成長マインドセットを育むことを目指します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

意思決定権動画の作成方法

役割と責任を明確に定義し、組織全体で透明性と効果的な意思決定を促進するための明確で簡潔な動画を作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
コアの意思決定プロセスと権利を定義します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、詳細なアウトラインを迅速に魅力的な動画コンテンツに変換し、意思決定の洞察を集中させます。
2
Step 2
プレゼンテーションを選択
AIアバターを選んで意思決定権をナレーションすることで、エンゲージメントを高めます。このアプローチは、複雑な情報を擬人化することでマインドフルネスと明確さを促進します。
3
Step 3
ブランディングを適用
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、会社のロゴや特定のブランドカラーを統合し、プロフェッショナルな一貫性を維持します。これにより信頼が強化され、内部コミュニケーションの全体的な健康に貢献します。
4
Step 4
動画をエクスポート
意思決定権動画を完成させ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまな共有プラットフォームに最適化します。これにより、広範なアクセスが保証され、明確なコミュニケーションを通じてチーム全体の健康をサポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な意思決定ソーシャル動画を制作

ソーシャルメディア向けの魅力的な短編動画を迅速に作成し、正しい決定を下すための実用的なヒントと新しい視点を提供し、幸福を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして個人の健康と幸福を向上させることができますか？

HeyGenは、AIアバターとカスタムボイスオーバーを使用してスクリプトをプロフェッショナルな動画に変換することで、健康と幸福の向上に関する魅力的なコンテンツを作成することを可能にします。これにより、複雑な情報、実用的なヒント、最先端の研究を幅広い視聴者にアクセス可能にします。

HeyGenはマインドフルネスやより良い意思決定に関するコンテンツの制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、マインドフルネスと効果的な意思決定に関する魅力的なビデオレッスンを、テキスト・トゥ・ビデオ機能と多様なテンプレートを使用して作成することを可能にします。これにより、これらの実践の変革的な可能性を強調するプロフェッショナルなプレゼンテーションが保証されます。

HeyGenは身体的持久力のための心と体のつながりを説明する上でどのような役割を果たしますか？

HeyGenは、AIアバターとボイスオーバー生成を通じて、身体的持久力に重要な心と体の複雑なつながりを鮮やかに説明するためのツールを提供します。心理的疲労の構造や信念の力などの概念を、魅力的なビジュアルコンテンツで明確にするのに役立ちます。

HeyGenは健康的なライフスタイルのための実用的なヒントを共有するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとブランド固有の要素を使用してスクリプトをダイナミックな動画に変換することで、健康的なライフスタイルのための実用的なヒントを共有するプロセスを簡素化します。これにより、個人が魅力的で情報豊富なコンテンツを通じて健康を管理することを容易にします。