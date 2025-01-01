AIの力で意思決定メモビデオを作成
HeyGenのAIアバターを使用して、意思決定を強化し、プロフェッショナルな結果を得るために魅力的なビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
フィールドでの意思決定を強化するために設計された更新された販売戦略概要を営業チームに説明する60秒のダイナミックな意思決定メモビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションには、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用してグラフと主要なパフォーマンス指標を組み込み、スクリプトから直接生成されたエネルギッシュでインスパイアリングなボイスオーバーをバックにします。
最近のワークショップからの重要なポイントを要約する30秒のトレーニングリキャップビデオを制作し、HeyGenのテンプレートとシーンから意思決定メモビデオテンプレートを活用します。ビデオはフレンドリーで励みになるビジュアルスタイルを採用し、情報をトレーニーやチームリーダーにとって消化しやすくするためにアップビートなAIボイスオーバーを生成します。
内部レビューまたは主要クライアント向けに、最近の成果と今後の課題を強調する意思決定メモビデオを作成し、カスタマーサクセスの更新を50秒で簡潔にまとめたビデオを作成してください。ビデオはプロフェッショナルでソリューションに焦点を当てたビジュアル美学を持ち、アクセシビリティを確保するために明確な字幕/キャプションを使用し、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
社内コミュニケーションにビデオメモを使用する主な利点は何ですか？
特に重要なポリシーメモの議論や人事ポリシーの更新において、ビデオメモは情報をより魅力的で記憶に残る形式で提供することで意思決定を大幅に強化します。HeyGenを使用すると、注意を引き、複雑なトピックを効率的に明確にする意思決定メモビデオを作成できます。
HeyGenはプロフェッショナルな意思決定メモビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとAIボイスオーバーを使用してダイナミックなコンテンツに変換することで、意思決定メモビデオの作成を簡素化します。この無料のテキストからビデオへのジェネレーターは、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、高品質な販売戦略概要やトレーニングリキャップを迅速に制作することを可能にします。
HeyGenはビデオメモのために正確なキャプションと多様なボイスオプションを生成できますか？
はい、HeyGenには、ビデオメモのすべての視聴者に対するアクセシビリティと明確さを確保するための高度なAIキャプションジェネレーターが含まれています。さらに、カスタマーサクセスの更新や社内ポリシーに合わせて、特定のメッセージに必要なトーンとプロフェッショナリズムに合った幅広いAIボイスオーバーから選択できます。
HeyGenはビデオメモを開始するためのテンプレートや事前にデザインされたレイアウトを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、意思決定メモビデオを迅速に作成するために特別に設計されたカスタマイズ可能なテンプレートのセレクションを提供しています。これらのテンプレートは構造化された出発点を提供し、さまざまなビジネスコミュニケーションのために影響力のある魅力的なビデオを簡単に制作できるようにします。