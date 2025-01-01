意思決定トレーニング動画を作成してより良い結果を得る

AIアバターを使用した魅力的なマネジメント教育で、チームがより良い意思決定を行い、批判的思考スキルを育むことを支援します。

222/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中堅企業のプロフェッショナルやプロジェクトマネージャーを対象に、チームや組織内で「良い意思決定を促進する」ための実践的なアドバイスを提供する60秒の「マネジメントヒント」動画を開発し、全体的な「組織における意思決定」への影響を強調します。このダイナミックで魅力的な動画は、実際の例を利用し、自信に満ちた権威ある声で提供されるべきです。HeyGenのAIアバターを使用して、専門的なアドバイスを効率的に提示するこのインパクトのあるコンテンツを制作します。
サンプルプロンプト2
問題解決における「創造的な代替案」の力を示す45秒の動画を制作し、「批判的思考」スキルを向上させて「より良い意思決定」を行いたい革新的なチームや起業家を対象とします。この動画は、現代的で視覚的に刺激的な美学を持ち、エネルギッシュなナレーターが創造的な思考を刺激するように設計されています。HeyGenの字幕/キャプション機能を統合して、アクセシビリティと広範な理解を確保します。
サンプルプロンプト3
シニアリーダーや経営幹部に、戦略的計画のための堅牢な「意思決定の質の枠組み」を紹介する2分間の「エキスパートボイス」トレーニング動画を設計し、「トレーニング動画」シリーズの一部として提供します。洗練された権威ある視覚スタイルを採用し、落ち着いた洗練された知識豊富なナレーションで複雑な情報を明確に伝えます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連する画像や映像を取り入れて、視覚的な物語とプロフェッショナルな外観を強化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

意思決定トレーニング動画の作成方法

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、魅力的で影響力のあるトレーニング動画を迅速に制作し、チームが質の高い意思決定を行えるようにします。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成する
「意思決定動画」の教育コンテンツをHeyGenに直接入力し、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用します。
2
Step 2
専門家のプレゼンターを選ぶ
魅力的なAIアバターを選択し、「質の高い意思決定」に関するガイダンスを生き生きと伝えます。
3
Step 3
魅力的なビジュアルとブランディングを追加する
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、トレーニング動画を強化し、「マネジメント教育」コンテンツが組織のアイデンティティに合致するようにします。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有する
「トレーニング動画」を最終化し、字幕/キャプションを生成して、チーム全体で良い意思決定を促進するために簡単に配布できるようにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なコンセプト説明動画

.

意思決定の重要な概念を説明したり、マネジメントのヒントを迅速に提供するための短く影響力のある動画やクリップを簡単に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして創造的な代替案を用いた意思決定トレーニング動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を活用して、意思決定トレーニング動画を作成することを可能にします。シナリオの創造的な代替案を探求し、カスタマイズ可能なテンプレートを使用してチーム内で良い意思決定を効率的に促進します。このアプローチは、魅力的で影響力のあるトレーニング資料の開発に役立ちます。

HeyGenが組織での質の高い意思決定トレーニング動画を作成する際に提供する利点は何ですか？

質の高い意思決定を目指す組織にとって、HeyGenは比類のない効率性と一貫性を提供します。テキスト・トゥ・ビデオ機能により、トレーニング動画を迅速に大量生産でき、カスタムブランディングコントロールでブランドの一貫性を確保します。これにより、複雑な意思決定フレームワークについて従業員を教育するプロセスが合理化されます。

HeyGenは複雑な行動意思決定の概念を魅力的なコンセプト説明動画に変換できますか？

はい、HeyGenは行動意思決定のような複雑なトピックを明確で魅力的なコンセプト説明動画に変換するのに優れています。AIアバターとストックライブラリからの豊富なメディアを利用して、複雑なアイデアを効果的に説明します。プロフェッショナルなナレーションと字幕を生成して、メッセージが普遍的に理解されるようにします。

HeyGenを使用して、より良い意思決定を行うための効果的なマネジメントヒント動画を迅速に生成するにはどうすればよいですか？

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、より良い意思決定を行うための効果的なマネジメントヒント動画を迅速に生成できます。スクリプトを入力し、AIアバターを選択し、さまざまなテンプレートから選んで、数分で高品質のトレーニング動画を制作します。これにより、チーム全体に実践的な洞察を迅速に広めることができます。