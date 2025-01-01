取引フロービデオを作成して、セールスファネルを強化
高度なAIアバターを使用して、パーソナライズされたビデオを簡単に生成し、セールスパイプラインを加速させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なB2Bクライアントや投資家をターゲットにした、セールスビデオフローにシームレスに統合される60秒の製品デモビデオを開発してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、説明を現代的で情報豊かなプレゼンテーションに変え、プロフェッショナルなテンプレートとシーンで主要な機能を明確かつ簡潔に示します。
セールスマネージャーやチームリーダーのために、取引フロービデオをより効率的に作成する方法を効果的に示す30秒のインパクトのあるビデオを制作してみませんか？この戦略的で自信に満ちたビジュアル作品は、HeyGenの自動字幕/キャプションを活用して明確さを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを取り入れて、構造化された取引フローテンプレートの利点を視覚的に説明します。
特定の見込み客とのフォローアップのためのトーキングヘッドビデオとして機能する、40秒のパーソナライズされたLinkedInビデオを生成してください。このビデオは、視聴者に直接語りかけるAIアバターを利用し、真実味のある会話調のトーンを持たせます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ソーシャルプラットフォームに最適化され、メッセージが明確に伝わるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な取引フロービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIを活用したツールを使用して、パーソナライズされた取引フロービデオや魅力的なセールスビデオフローを簡単に作成する力を提供します。高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオジェネレーターを活用して、注目を集めるプロフェッショナルでクリエイティブなビデオコンテンツを制作できます。
HeyGenは私のセールス活動のためにパーソナライズされたプロスペクティングビデオフローを作成できますか？
もちろんです！HeyGenは、非常にパーソナライズされたプロスペクティングビデオフローを生成するために特別に設計されています。AIスポークスパーソンを利用して、パーソナライズされたLinkedInビデオアウトリーチのためのメッセージを届け、セールスビデオフローとエンゲージメントを大幅に向上させます。
HeyGenはセールスビデオ作成のためにどのようなテンプレートを提供していますか？
HeyGenは、取引フローテンプレートや製品デモビデオに最適なオプションを含む、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを多数提供しており、ビデオ作成プロセスを効率化します。これらの事前設計されたレイアウトを使用することで、広範な編集を必要とせずに高品質なセールスビデオフローを迅速に制作できます。
HeyGenは製品デモビデオやトーキングヘッドコンテンツの生成に適していますか？
はい、HeyGenはダイナミックな製品デモビデオやプロフェッショナルなトーキングヘッドビデオの作成に最適です。私たちのプラットフォームを使用して、リアルなAIアバターを使ってコンテンツを提示し、あらゆる目的において高品質で魅力的なビデオコンテンツを確保します。