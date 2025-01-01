AIを活用したデータ保持トレーニングビデオの作成

AIアバターを使用して複雑な保持戦略を明確に説明する魅力的なデータ保持トレーニングビデオを簡単に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
IT管理者向けに、主要なデータバックアップ保持戦略を示す60秒の指導ビデオを制作してください。技術スタッフを対象としたこのビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートからの画面キャプチャ要素を取り入れたクリーンでステップバイステップのビジュアルスタイルが必要で、複雑な手順情報を強化するために正確な字幕/キャプションを補完します。
サンプルプロンプト2
強力な保持戦略の重要性と非遵守の潜在的な落とし穴を強調する90秒のシナリオベースのビデオを開発してください。このデータ保持トレーニングビデオは、すべての部門マネージャーを対象としており、HeyGenのテンプレートとシーンからのダイナミックなビジュアルを使用し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、真剣でありながら親しみやすいトーンを伝えます。
サンプルプロンプト3
経験豊富な従業員向けに、重要なデータバックアッププロトコルを要約した30秒の簡潔なリフレッシュビデオを作成してください。この迅速なトレーニングビデオは、忙しいスタッフが迅速に思い出すために意図されており、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、画面上の箇条書きを生成し、活気のあるボイスオーバー生成を行い、主要なガイドラインの消化しやすい概要を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

データ保持トレーニングビデオの作成方法

データ保持戦略とデータバックアップポリシーに関するプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作し、チームが情報を得てコンプライアンスを確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、アバターを選択
包括的なデータ保持トレーニングコンテンツを開発します。その後、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、リアルなAIアバターによって提供される魅力的なビデオに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディング要素を追加
複雑なデータ保持の概念を明確にするビジュアルでビデオを強化します。組織のブランディングコントロールを適用し、ロゴや特定の色を含めて、プロフェッショナルで一貫した外観を維持します。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを生成
データバックアップポリシートレーニングが明確で理解しやすいことを確認します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、重要な情報を正確に伝えるプロフェッショナルなナレーションを制作します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
説得力のあるデータ保持戦略ビデオを完成させます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、どの視聴プラットフォームにも完璧にフォーマットされたトレーニングビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なデータ保持の概念を簡素化

複雑なデータ保持ポリシーを簡単に消化できる魅力的なビデオコンテンツに変換し、チーム全体の理解とコンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてデータ保持トレーニングビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターと高度なテキストからビデオへの技術を使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、データ保持トレーニングビデオを効率的に作成する力を提供します。このクリエイティブなアプローチは、トレーニングビデオの制作を簡素化し、習得を容易にします。

データ保持ビデオのブランディングオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、データ保持トレーニングビデオに会社のロゴや特定の色を組み込むことができます。テンプレートやシーンを利用して、すべてのトレーニングコンテンツで一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持することも可能です。

さまざまなデータ保持ブリーフィングビデオを生成するのは簡単ですか？

はい、HeyGenは多様なデータ保持ブリーフィングビデオを非常に簡単に生成できます。直感的なテキストからビデオへの機能とボイスオーバー生成を使用して、魅力的なトレーニングコンテンツを迅速に制作し、アクセシビリティを高めるために字幕/キャプションを追加することができます。

HeyGenは複雑なデータバックアップ保持戦略を簡素化できますか？

HeyGenは、魅力的なビデオフォーマットを通じて複雑なデータバックアップ保持戦略の説明を簡素化します。AIアバターと豊富なメディアライブラリを活用することで、技術的なソリューションを視覚的に表現し、データバックアップトレーニングビデオをより理解しやすく、影響力のあるものにすることができます。