AIを活用したデータ分類トレーニングビデオの作成

AIアバターを使用して複雑なデータ分類のトピックを魅力的なトレーニングに変換し、コンプライアンスとデータガバナンスを簡単に向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ITプロフェッショナルとコンプライアンス担当者を対象に、さまざまな機密情報の種類を特定し、組織内でカスタムトレーニング可能な分類器を適用する方法を示す90秒の詳細な指導ビデオを制作してください。このビデオは教育的で技術的なビジュアルスタイルを持ち、画面上の例を示し、スクリプトからのテキストをビデオに変換した権威ある音声トーンで補完し、字幕/キャプションで重要な詳細を強調します。
サンプルプロンプト2
L&DチームとITマネージャー向けに、HeyGenがどのようにトレーニングを効率的に生成し、データ分類トレーニングビデオを作成するかを示す2分間のダイナミックなショーケースビデオを作成してください。ビジュアルの美学は現代的で魅力的であり、多様なテンプレートとシーンを使用して、コンテンツ作成のスピードと一貫性を強調し、多言語のナレーションを使用してグローバルな労働力に対応します。
サンプルプロンプト3
セキュリティチームとデータガバナンス委員会を対象に、非構造化データの誤処理のセキュリティへの影響に焦点を当て、データガバナンスのベストプラクティスを強化する45秒の説得力のあるビデオを設計してください。ビジュアルと音声のスタイルは緊急性がありながらプロフェッショナルであり、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してリスクと解決策を強調し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでさまざまなプラットフォームでメッセージが効果的に伝わるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

データ分類トレーニングビデオの作成方法

AIを活用してコンテンツ作成を効率化し、データ保護意識を向上させるプロフェッショナルで魅力的なコンプライアントなデータ分類トレーニングビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
データ分類トレーニングコンテンツのスクリプトを作成します。当プラットフォームは、テキストを動的なビデオに変換し、テキストからビデオへの機能を通じて「ビデオ作成プロセス」を効率的かつ正確にします。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
トレーニングの顔となる「AIアバター」を多様な選択肢から選びます。外見や声をカスタマイズして、ブランドに合わせた一貫性のあるプロフェッショナルな外観を実現します。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを適用
ロゴ、カスタムカラー、背景音楽などの「ブランディングコントロール」でビデオを強化します。正確な字幕を生成して、「データ保護」トレーニングビデオがすべての学習者にアクセス可能であることを保証します。
4
Step 4
エクスポートと配信
最適な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを選択してビデオを完成させます。高品質のAI駆動ビデオは、「トレーニングの効率化」とコンプライアンスの向上のために展開する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なデータ分類トピックを簡素化

複雑なデータ分類とガバナンスのガイドラインを明確で理解しやすいAI駆動のビデオに変換し、すべての従業員の理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenは、特に機密情報の種類のようなトピックに関して、技術的なデータ保護トレーニングビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、魅力的なデータ保護トレーニングビデオを簡単に作成できます。機密情報の種類などの複雑な概念を効果的に説明し、ビデオ作成プロセスを効率化し、コンプライアンスを向上させます。

HeyGenは、データ分類とガバナンストレーニングのビデオ作成プロセスを効率化するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはAI駆動のビデオを活用して、データ分類とガバナンストレーニングのビデオ作成プロセスを大幅に効率化します。プロフェッショナルなAIボイスアクターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、高品質のトレーニングコンテンツを迅速に生成します。

HeyGenのAIアバターは、効果的なデータ分類トレーニングコンテンツの開発にどのような役割を果たしますか？

HeyGenのAIアバターは、効果的なデータ分類トレーニングコンテンツの開発において中心的な役割を果たし、一貫性のあるプロフェッショナルな画面上の存在感を提供します。多言語のナレーションを提供できるため、データ保護トレーニングをグローバルなオーディエンスにアクセス可能にします。

HeyGenは、セキュリティ意識とデータ分類トレーニングビデオの生成に包括的なソリューションを提供しますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなセキュリティ意識とデータ分類トレーニングビデオを生成するための包括的なプラットフォームを提供します。テキストからビデオへの機能、ブランディングコントロール、充実したメディアライブラリを活用して、魅力的なトレーニングコンテンツを制作し、全体的なデータ保護を強化します。