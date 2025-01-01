デジタル資産保護のためのバックアップビデオ
思い出を失わないでください。HeyGenのクリアなボイスオーバー生成で強化されたシームレスな写真とビデオのバックアップ戦略と復元オプションを探求してください。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターや家族を対象に、写真やビデオの膨大なコレクションのクラウドバックアップ戦略を効果的に実施する方法を詳述した90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ちたもので、心地よい背景音楽を使用し、シームレスな統合例を示してください。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成を活用してクリアなナレーションを提供し、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して多様なメディアタイプを示します。
WindowsのパワーユーザーやITサポートスタッフ向けに、Windowsバックアップを利用してシステム設定やインストール済みアプリを安全に保護し、簡単に復元する手順を示す2分間の詳細なチュートリアルを制作してください。ビデオはプロフェッショナルで技術的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた集中したオーディオを使用し、バックアップユーティリティの正確なオンスクリーンデモンストレーションを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能とAIアバターを使用して、各技術的な詳細を視聴者に案内し、明確さを確保してください。
新しいPCを検討している技術に精通した個人向けに、オンラインバックアップサービスの利点を強調した45秒のプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックにし、アップビートな音楽とアニメーショングラフィックスを使用して、デジタルビデオバックアップ方法がデバイス間でファイルを同期する方法を説明します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に開始し、さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーがプロフェッショナルなビデオを作成するのを支援しますか？
HeyGenは、あなたの書いたスクリプトを洗練されたビデオに変換し、高度なAIアバターとシームレスなボイスオーバー生成を使用します。これにより、テキストから高品質なデジタルビデオの制作が簡単になり、複雑なプロセスをアクセスしやすくします。
HeyGenで作成したビデオにはどのようなブランディングオプションがありますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、カスタムロゴやブランドカラーをビデオに統合することができます。また、多様なテンプレートとシーンを利用して、すべてのデジタルビデオコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持できます。
HeyGenビデオのアスペクト比やエクスポート形式をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションを提供し、ビデオがどのプラットフォームでも最適化されるようにします。この機能により、特定のオーディエンスのニーズに合わせた多用途なデジタルビデオコンテンツを制作できます。
HeyGenはビデオを強化するための強力なメディアライブラリサポートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenには豊富なメディアライブラリとストックサポートが含まれており、ビデオ制作を充実させます。これにより、AI生成コンテンツを完璧に補完する多様なアセットにアクセスできます。