データ主体要求ビデオ：必須トレーニング

管理者向けのデータ主体要求とGDPRコンプライアンスの作成をマスターしましょう。HeyGenのAIアバターを使用して必須トレーニングを制作します。

183/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
IT管理者がMicrosoft 365内でデータ主体の要求を作成するプロセスを効率化する方法を学びましょう。インターフェースの画面録画を組み込んだステップバイステップのクリーンなビジュアルスタイルで60秒のチュートリアルビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、セキュリティ専門家に正確な指示と実用的なガイダンスを提供します。
サンプルプロンプト2
ビジネスリーダーとデータプライバシー担当者にとって、コンプライアンスニーズのための効率的なシステムは非常に重要です。Microsoft Purviewコンプライアンスポータルを通じて個人データ要求を管理する利点を強調する30秒の概要ビデオを作成してください。モダンなビジュアルスタイルと魅力的なグラフィックスを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンをフル活用して迅速な制作を行います。
サンプルプロンプト3
一般従業員と内部関係者にとって、セキュリティとデータアクセス要求の重要性を解明します。フレンドリーでアクセスしやすいビジュアルスタイルとアニメーションによる説明を用いて、DSRが何であるか、なぜ重要なのかを詳述する40秒の説明ビデオを制作してください。音声は、HeyGenの音声生成機能を通じて複雑なアイデアを簡単に伝えるために、明確で簡潔なナレーションを特徴とします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

データアクセス要求ビデオの作成方法

組織の一般データ保護規則（GDPR）コンプライアンスニーズを満たすために、データ主体要求を管理するための明確で指導的なビデオを効率的に制作します。

1
Step 1
スクリプトとビジュアルを選択
組織のために「データ主体要求の作成」を詳細に説明するコンテンツをスクリプト化することから始めます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」生成能力を活用し、詳細なガイドを魅力的なビジュアルストーリーに効率的に変換します。
2
Step 2
AIアバターで魅力的なプレゼンテーションを作成
HeyGenの多様な「AIアバター」から選択し、システム内で「データ主体要求」を管理する方法を効果的に示すオンスクリーンプレゼンターとして活用します。これらのアバターは情報を明確かつプロフェッショナルに伝えるのに役立ちます。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティ機能を適用
HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用してビデオをカスタマイズし、組織のガイドラインに一貫性を持たせます。これにより、「GDPR」プロセスとポリシーに関する公式メッセージを強化し、プロフェッショナルなコミュニケーションを確保します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして配布
HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、広範な配布のために指導ビデオを最終化します。これにより、チームが「コンプライアンスニーズ」に効果的に対応するための必須トレーニングをさまざまなプラットフォームに準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なデータプライバシー規制を明確化

.

GDPRのような複雑な法的枠組みを個人データ管理のために簡単に消化できるビデオコンテンツに変換し、すべての関係者の理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはGDPRコンプライアンスのトレーニングにどのように役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的な「一般データ保護規則」トレーニングビデオを作成することで、組織を支援します。これにより、管理者の「コンプライアンスニーズ」を効果的に満たすための「必須トレーニング」の提供が簡素化されます。

HeyGenはデータ主体要求の説明にどのように役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズされたビデオを通じて「データ主体要求」（DSR）の処理プロセスを明確に説明するツールを提供します。ユーザーは「テンプレートとシーン」を活用し、「字幕/キャプション」を使用して「データ主体要求の作成」に関わる複雑なステップを効率的に伝えることができます。

HeyGenはMicrosoft 365ユーザー向けのデータセキュリティに関するトレーニング資料の作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは「Microsoft 365」環境向けの指導コンテンツの制作を支援し、「セキュリティとデータ」のベストプラクティスに焦点を当てます。「AIアバター」と豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、「個人データ」の安全な取り扱いについて教育する効果的なトレーニングを構築します。

HeyGenはコンプライアンスニーズに関する内部コミュニケーションをどのように強化しますか？

HeyGenは、迅速なビデオ作成を可能にすることで、さまざまな「コンプライアンスニーズ」に対する内部コミュニケーションを効率化します。「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」と柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、組織は重要な更新情報やポリシーをすべてのプラットフォームに迅速に配信できます。