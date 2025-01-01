AIで簡単にDAMトレーニングビデオを作成

トレーニングビデオ制作を効率化。HeyGenのAIアバターを使用してプロフェッショナルなDAMチュートリアルを簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
`メタデータ管理`の効率的な方法をマーケティングチームやアセットライブラリアン向けに解説する60秒の`ビデオチュートリアル`を開発してください。指導的でクリーンかつモダンなビジュアルスタイルを採用し、ステップバイステップのビジュアルと明確な字幕を強化し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して簡単に制作します。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャーやクロスファンクショナルチームを対象に、DAM内の効果的な`コラボレーションツール`を紹介する30秒のダイナミックな`ハウツー`ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは整理されていて活気があり、簡潔なオーディオを使用し、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してワークフローの例を示します。
サンプルプロンプト3
L&Dの専門家や意思決定者向けに、`AI駆動のDAMビデオ`が`トレーニング教材`としての変革的な利点を示す、洗練された情報豊かな45秒のビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは先進的で熱意に満ちており、HeyGenのAIアバターを通じて影響を示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートで適応可能な配信を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

DAMトレーニングビデオの作成方法

複雑なデジタルアセット管理の概念を魅力的なAI駆動のビデオチュートリアルに効率的に変換し、チームがDAMシステムを簡単にマスターできるようにします。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
「デジタルアセット管理（DAM）」のトレーニングコンテンツをアウトライン化します。スクリプトを貼り付けるか、テンプレートから始めてシーンを迅速に構築するために、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用します。
2
Step 2
AIアバターとボイスを選択
「トレーニング教材」を提示するためにAIアバターを選択してスクリプトに命を吹き込みます。さまざまな声から選んで、プロフェッショナルにメッセージを伝えます。
3
Step 3
ビジュアルとAI字幕を追加
ビデオの明確さとアクセシビリティを向上させます。関連するビジュアルを統合し、字幕/キャプション機能を使用して正確な字幕を自動的に追加し、「DAMトレーニングビデオ」をより効果的にします。
4
Step 4
ビデオを確認してエクスポート
「AI駆動のDAMビデオ」を完成させます。完成したビデオを確認し、最終調整を行い、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、プラットフォーム間で簡単に配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なDAMワークフローを簡素化

複雑なDAMプロセスを簡単に消化できるビデオセグメントに分解し、複雑なメタデータ管理とコラボレーションツールを誰にでもわかりやすくします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なDAMトレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをダイナミックなビデオチュートリアルに変換することで、魅力的なデジタルアセット管理（DAM）トレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。リアルなAIアバターと自然なAIボイスアクターを活用して、プロフェッショナルなトレーニング教材を迅速に提供し、視聴者のエンゲージメントを高めます。

HeyGenはAI駆動のDAMビデオを制作するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、AI駆動のDAMビデオを制作するための強力な機能を提供しています。高品質なAIアバター、シームレスなテキストからビデオへの変換、そして高度なボイスオーバー生成が含まれます。また、事前に構築されたテンプレートや自動AI字幕生成機能を利用して、ビデオ制作のワークフローを効率化できます。

HeyGenはデジタルアセット管理ビデオチュートリアルの作成プロセスを簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは、使いやすいテンプレートや統合されたスクリプトライターなどの直感的なツールを使用して、デジタルアセット管理ビデオチュートリアルの作成を大幅に簡素化します。ブランドコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、一貫性を保ちながら、高品質なトレーニング教材を効率的に制作できます。

HeyGenはDAMのカスタマイズされたトレーニング教材の作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、メディアライブラリから独自のメディアを統合し、特定のブランドコントロールを適用することで、デジタルアセット管理のための高度にカスタマイズされたトレーニング教材の作成をサポートします。また、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを調整し、組織のニーズに完璧に合ったDAMトレーニングビデオを提供します。