サイバーセキュリティ意識ビデオを作成してビジネスを保護
従業員にサイバー攻撃を防ぐ力を与え、コンプライアンスを向上させましょう。スクリプトからのテキストビデオで魅力的なトレーニングを迅速に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全スタッフ向けに設計された60秒のプロフェッショナルトレーニングビデオを想像してください。ランサムウェアの危険性とサイバー攻撃を防ぐための重要なステップを詳述します。このビデオは、現代的なインフォグラフィックスタイルのビジュアルプレゼンテーションを採用し、真剣で情報豊富な声で、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、一般的なサイバーセキュリティ意識とコンプライアンスについての正確で一貫したメッセージを確保します。
新入社員を対象にした30秒のインパクトのある短編ビデオを作成し、潜在的なセキュリティ侵害を防ぐためのソーシャルエンジニアリングの実話を描きます。このテンポの速いビデオは、ライブアクションクリップと簡潔な画面上のテキストオーバーレイを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、重要な意識トレーニングを伝える際のアクセシビリティと明確さを確保する、親しみやすくも権威ある声で強化されます。
管理職とチームリーダー向けに、組織全体で積極的なセキュリティ文化を育む役割を強調する50秒の簡潔な企業コミュニケーションビデオを制作します。ビジュアルスタイルは洗練されプロフェッショナルであるべきで、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して一貫した外観を持たせ、効果的なサイバーセキュリティトレーニングビデオがどのようにしてより高いコンプライアンスをもたらし、インシデントを防ぐことができるかを説明する自信に満ちたナレーションで補完されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenは従業員向けのサイバーセキュリティ意識ビデオをどのように作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストビデオ技術を使用して、魅力的な従業員向けセキュリティ意識ビデオを迅速に制作する力を組織に与えます。これにより、フィッシングやランサムウェアなどの重要なトピックについて従業員を教育し、サイバー攻撃を効果的に防ぐことができます。
HeyGenはカスタムサイバーセキュリティトレーニングビデオを制作するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、豊富なメディアライブラリ、カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロールを含む、カスタムサイバーセキュリティトレーニングビデオを制作するための強力な機能を提供します。字幕やナレーションを簡単に追加でき、トレーニングビデオがコンプライアンス基準を満たすことを保証します。
HeyGenはさまざまな形式で効果的なサイバーセキュリティ意識コンテンツを提供するのに使用できますか？
はい、HeyGenは柔軟なサイバーセキュリティ意識コンテンツを作成し、さまざまなプラットフォームやマイクロラーニングイニシアチブに簡単に適応させることができます。プラットフォームはさまざまなアスペクト比とエクスポートオプションをサポートしており、学習管理システム（LMS）と簡単に統合できます。
HeyGenでサイバーセキュリティトレーニングコンテンツを効率的に更新することは可能ですか？
HeyGenは、再撮影なしで迅速なテキストビデオの修正を可能にすることで、サイバーセキュリティトレーニングビデオの更新プロセスを簡素化します。これにより、ソーシャルエンジニアリングなどの最新の脅威に対応して、従業員のセキュリティ意識ビデオが常に最新で関連性のあるものとなります。