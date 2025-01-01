CX戦略トレーニングビデオの作成方法

魅力的なトレーニングビデオで顧客体験管理を向上させましょう。AIアバターを活用して、専門的なCXの洞察を効率的に提供します。

サンプルプロンプト1
マーケティングおよび製品開発チーム向けに、典型的な「CXジャーニー」の主要な段階と進化する「顧客ニーズ」に積極的に対応する方法を示す45秒のマイクロラーニングビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでイラスト的であり、親しみやすいトーンを持つべきです。HeyGenのAIアバターを活用して多様なキャラクターを生き生きとさせ、コンテンツを親しみやすくします。
サンプルプロンプト2
カスタマーサービスマネージャー向けに、サービスの改善と「顧客維持」の向上における「顧客の声」の重要な役割を強調する30秒のトレーニングビデオをデザインしてください。このビデオは、インパクトのあるデータ駆動型のビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちた権威あるナレーションを補完し、HeyGenのナレーション生成機能を使用して簡単に生成できます。
サンプルプロンプト3
シニアリーダーシップとCXイノベーター向けに、90秒のベストプラクティスガイドを制作し、「顧客体験デザイン」の高度な概念に焦点を当て、業界の「ベストプラクティス」の実施方法を概説します。ビデオは洗練されたインスピレーションを与えるビジュアル美学とモダングラフィックスを必要とします。HeyGenの組み込み機能で正確な字幕/キャプションを自動生成し、アクセシビリティを確保してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

1
Step 1
スクリプトとアウトラインを作成する
まず、コアとなるCX戦略の概念をアウトライン化し、詳細なスクリプトを作成します。このスクリプトはビデオの基盤となり、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、テキストを魅力的なビジュアルコンテンツにシームレスに変換します。重要な顧客ニーズに焦点を当てましょう。
2
Step 2
ビジュアルと音声を選択する
プレゼンターを表現するために多様なAIアバターから選択します。プロフェッショナルなナレーションとメディアライブラリからの関連ビジュアルを使用して、顧客体験デザインの原則を効果的に示しましょう。
3
Step 3
ブランディングと強化を適用する
HeyGenのブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用して、トレーニングビデオがブランドアイデンティティに一致するようにします。アクセシビリティとエンゲージメントのために字幕/キャプションを追加し、効果的な学習のベストプラクティスに従います。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして配布する
ビデオが完成したら、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに対応させます。新しいトレーニングビデオを共有し、チームに重要なCXスキルを提供し、一貫した顧客体験管理を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なCX概念を簡素化

複雑なCX戦略とベストプラクティスを、すべての従業員にとって理解しやすい明確なトレーニングビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なCX戦略トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと豊富なテンプレートやシーンを活用して、テキストスクリプトから迅速にCX戦略トレーニングビデオを作成することを可能にします。これにより、チームのための魅力的なトレーニングビデオの制作が効率化され、すべての顧客体験イニシアチブにおいて一貫したメッセージを確保します。

顧客体験トレーニングにAIアバターを使用する利点は何ですか？

HeyGenのAIアバターを使用することで、従来の撮影を必要とせずに一貫したプロフェッショナルなインストラクターを提供し、顧客体験トレーニングを大幅に向上させます。これにより、組織はCXスキルの開発を効率的に拡大し、CXジャーニーの改善に新しい洞察を取り入れることができます。

HeyGenで顧客体験管理コンテンツの外観をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、会社のロゴ、色、ビジュアルスタイルを使用して顧客体験管理コンテンツを完全にカスタマイズできる強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべての顧客体験デザイン資料がブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。

HeyGenは魅力的なCXスキルコンテンツの開発をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、テキストをダイナミックなビデオに簡単に変換することで、魅力的なCXスキルコンテンツの開発を簡単にします。これはマイクロラーニング形式に最適であり、ベストプラクティスを強化し、効果的でアクセスしやすい学習を通じてCXのROIを向上させます。