CX戦略トレーニングビデオの作成方法
魅力的なトレーニングビデオで顧客体験管理を向上させましょう。AIアバターを活用して、専門的なCXの洞察を効率的に提供します。
マーケティングおよび製品開発チーム向けに、典型的な「CXジャーニー」の主要な段階と進化する「顧客ニーズ」に積極的に対応する方法を示す45秒のマイクロラーニングビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでイラスト的であり、親しみやすいトーンを持つべきです。HeyGenのAIアバターを活用して多様なキャラクターを生き生きとさせ、コンテンツを親しみやすくします。
カスタマーサービスマネージャー向けに、サービスの改善と「顧客維持」の向上における「顧客の声」の重要な役割を強調する30秒のトレーニングビデオをデザインしてください。このビデオは、インパクトのあるデータ駆動型のビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちた権威あるナレーションを補完し、HeyGenのナレーション生成機能を使用して簡単に生成できます。
シニアリーダーシップとCXイノベーター向けに、90秒のベストプラクティスガイドを制作し、「顧客体験デザイン」の高度な概念に焦点を当て、業界の「ベストプラクティス」の実施方法を概説します。ビデオは洗練されたインスピレーションを与えるビジュアル美学とモダングラフィックスを必要とします。HeyGenの組み込み機能で正確な字幕/キャプションを自動生成し、アクセシビリティを確保してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なCX戦略トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと豊富なテンプレートやシーンを活用して、テキストスクリプトから迅速にCX戦略トレーニングビデオを作成することを可能にします。これにより、チームのための魅力的なトレーニングビデオの制作が効率化され、すべての顧客体験イニシアチブにおいて一貫したメッセージを確保します。
顧客体験トレーニングにAIアバターを使用する利点は何ですか？
HeyGenのAIアバターを使用することで、従来の撮影を必要とせずに一貫したプロフェッショナルなインストラクターを提供し、顧客体験トレーニングを大幅に向上させます。これにより、組織はCXスキルの開発を効率的に拡大し、CXジャーニーの改善に新しい洞察を取り入れることができます。
HeyGenで顧客体験管理コンテンツの外観をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、会社のロゴ、色、ビジュアルスタイルを使用して顧客体験管理コンテンツを完全にカスタマイズできる強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべての顧客体験デザイン資料がブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。
HeyGenは魅力的なCXスキルコンテンツの開発をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、テキストをダイナミックなビデオに簡単に変換することで、魅力的なCXスキルコンテンツの開発を簡単にします。これはマイクロラーニング形式に最適であり、ベストプラクティスを強化し、効果的でアクセスしやすい学習を通じてCXのROIを向上させます。