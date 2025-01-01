AIを活用したカスタマーサポートワークフロービデオの作成
HeyGenのAIアバターを使用して、迅速でプロフェッショナルなビデオ作成を行い、オンボーディングを効率化し、サポートチケットを削減します。
既存のカスタマーサービス担当者向けに、新しい問題エスカレーションプロセスをナビゲートするための60秒のチュートリアルを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、画面上のテキスト指示とインターフェースのウォークスルーを提示し、サポートのためのハウツービデオとして効果的に機能します。
顧客向けに、一般的なログイン問題を自己解決する方法を示す30秒の指導ビデオを作成してください。このビデオでは、HeyGenのAIアバターを使用して説明を行い、明確な字幕/キャプションを提供し、サポートチケットを削減するための堅牢なビデオナレッジベースに貢献します。
グローバルな顧客基盤向けに、最近の配送ポリシーの更新を説明する50秒のプロセスウォークスルービデオをデザインしてください。HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、視覚的に一貫性があり情報豊かなスタイルを維持し、さまざまな地域で理解しやすい多言語ビデオを迅速に制作します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカスタマーサポートワークフローを効率化しますか？
HeyGenは、AIカスタマーサポートビデオやプロセスウォークスルーを簡単に作成できるようにすることで、カスタマーサポートワークフローを大幅に向上させます。テキストをAIアバターと音声を使用したプロフェッショナルなビデオに変換することで、サポートチケットを削減し、解決時間を改善します。
HeyGenでどのようなカスタマーサービストレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、オンボーディング資料、インタラクティブなビデオチュートリアル、サポートのためのハウツービデオなど、包括的なカスタマーサービストレーニングビデオを効率的に制作できます。ビデオテンプレートとAIビデオ作成を活用して、カスタマーサービス担当者向けの魅力的なコンテンツを迅速に開発します。
HeyGenは多言語のカスタマーサポートビデオのソリューションを提供していますか？
はい、HeyGenは高度なAI音声機能を使用して多言語ビデオの作成をサポートしています。これにより、グローバルな視聴者向けにカスタマーサポートビデオを制作し、複数の人間の声優を必要とせずに、さまざまな言語でのチュートリアルや説明を提供できます。
HeyGenはどのようにしてビデオナレッジベースの構築を支援しますか？
HeyGenは、サポートのための「ハウツービデオ」や詳細なビデオチュートリアルの迅速な制作を可能にすることで、動的なビデオナレッジベースの構築を簡素化します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、視覚的な知識リソースを効率的に更新および拡張します。